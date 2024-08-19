Бердский аварком пустился в погоню за каршерингом и получил удар ножом в ногу

Инцидент случился 19 августа Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В Новосибирской области конфликт между аварийным комиссаром и водителем каршеринговом автомобиля закончился телесными повреждениями. Как заявили в паблике «АвтоБердск» во «ВКонтакте», аварком получил удар ножом в ногу.

В сообщении сказано, что инцидент произошел утром 19 августа в районе поселка Новый. Конфликту предшествовала авария с участием борт-крана и ВАЗ-2114 — к месту ДТП и отправились два аваркома.

— Мы с напарником приехали на место оформлять документы сразу, как только поступил вызов. «Четырка» была уткнута своим торсом в ограждение, перегородив правую полосу на выезде из Нового посёлка, — приводятся слова аварийного комиссара Евгения.

Сообщение о ДТП поступило в Бердское ГАИ Источник: svidetel24.info











Андрей, напарник Евгения, делал замеры и при этом был на проезжей части. В это время со стороны поселка ехал каршринговый автомобиль — он задел Андрея. После этого машина поехала в сторону Новосибирска. Аварийные комиссары для погони за ним остановили проезжающего таксиста.

Догнать водителя каршеринга удалось на поселке Геологов — его вынудили прижаться к обочине трассы и остановиться.

— Нарушитель ПДД, по словам догонявших его мужчин, вышел из автомобиля с ножом, которым в ходе небольшой потасовки пырнул аварийного комиссара в ногу. После чего снова сел в автомобиль и уехал, — заявили в паблике.

В результате дебошир уехал в Академгородок и, бросив автомобиль, попытался скрыться. Пострадавшему аваркому оказали помощь медики из Академгородка — рану зашили.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили редакции НГС, что сообщение о ДТП поступило в Бердское ГАИ. На место выехали Госавтоинспекторы, но участники аварии от оформления столкновения с сотрудниками полиции отказались.

— Одновременно с этим, неподалеку, произошло еще одно столкновение, где один из участников попытался скрыться с места ДТП, но в пути следования совершил столкновение с автомобилем-участником первого ДТП, — уточнили в ведомстве. — После чего водитель-нарушитель вступил в словесный конфликт с аварийным комиссаром, который оформлял дорожное происшествие.

В результате конфликта злоумышленник нанес последнему телесные повреждения и скрылся. После его задержал экипаж Росгвардии и доставил в отдел полиции.

— В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку в рамках своей компетенции, — сообщили в полиции.

НГС обратился в пресс-службу Управления Росгвардии по Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные, а также в отдел пропаганды Госавтоинспекции региона.