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Происшествия Экскаватор повредил кабель: под Новосибирском мужчину ударило током — два района остались без света

Экскаватор повредил кабель: под Новосибирском мужчину ударило током — два района остались без света

Сибиряка доставили в реанимацию

2 162
7 комментариев

Пострадавщий получил серьезные ожоги

В городе Искитиме в Новосибирской области во время работы на траншее теплосетей экскаватор повредил высоковольтный кабель. Инцидент произошел 14 августа, в 08:40 на улице Трудовая, сообщает Служба гражданской защиты населения Искитима.

— Стоящий рядом с траншеей 35-летний мужчина от электрической дуги получил ожоги 1-2 степени. Доставлен в реанимацию Искитимской больницы, — объяснили спасатели.

Из-за повреждения кабеля без электричества полдня оставались 20 домов в двух районах — Центральном и Заречном. Без света были 8240 человек.

Вы знаете пострадавшего? Свяжитесь с редакцией

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В начале августа в селе Морозово погиб мужчина при проведении несанкционированных работ на ЛЭП.

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Комментарии
7
Татьяна 53
20 августа 2024, 14:58
Вот так новость, уже прошла неделя.
Ульяныч
20 августа 2024, 14:43
"Дураков в России на сто лет припасено"
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