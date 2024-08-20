Экскаватор повредил кабель: под Новосибирском мужчину ударило током — два района остались без света

Пострадавщий получил серьезные ожоги Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В городе Искитиме в Новосибирской области во время работы на траншее теплосетей экскаватор повредил высоковольтный кабель. Инцидент произошел 14 августа, в 08:40 на улице Трудовая, сообщает Служба гражданской защиты населения Искитима.

— Стоящий рядом с траншеей 35-летний мужчина от электрической дуги получил ожоги 1-2 степени. Доставлен в реанимацию Искитимской больницы, — объяснили спасатели.

Из-за повреждения кабеля без электричества полдня оставались 20 домов в двух районах — Центральном и Заречном. Без света были 8240 человек.

В начале августа в селе Морозово погиб мужчина при проведении несанкционированных работ на ЛЭП.