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Происшествия Задел краном провода: рабочий погиб из-за удара током под Новосибирском

Задел краном провода: рабочий погиб из-за удара током под Новосибирском

Инцидент произошел в селе Морозово

784
5 комментариев
Инцидент произошел в 6 утра 11 августа

В селе Морозово погиб мужчина при проведении несанкционированных работ на ЛЭП. Информацию о происшествии НГС подтвердили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Искитимского района Новосибирской области.

Несчастный случай произошел в 6 утра в воскресенье, 11 августа. Известно, что новосибирец выполнял несанкционированные работы в охранной зоне действующей ЛЭП мощностью 10 киловатт. При выполнении работ использовался кран-манипулятор, который задел электрические провода.

На месте от удара током погиб рабочий, ему было 46 лет. Информация поступила в ЕДДС по линии службы «112» и передана в правоохранительные органы.

В начале августа рабочий получил удар током в 10 тысяч Вт. Он погиб на месте.

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Новосибирская область Удар током Смерть от удара током ЕДДС
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Комментарии
5
Дмитрий перестукин
11 августа 2024, 18:13
а почему на нгс не видео не работает???
Гость
11 августа 2024, 18:10
опять день "весёлых" происшествий😳🥴👀
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