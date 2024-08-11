Задел краном провода: рабочий погиб из-за удара током под Новосибирском

Инцидент произошел в 6 утра 11 августа Источник: Электрик [за красивой изнанкой], vk.com











В селе Морозово погиб мужчина при проведении несанкционированных работ на ЛЭП. Информацию о происшествии НГС подтвердили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Искитимского района Новосибирской области.



Несчастный случай произошел в 6 утра в воскресенье, 11 августа. Известно, что новосибирец выполнял несанкционированные работы в охранной зоне действующей ЛЭП мощностью 10 киловатт. При выполнении работ использовался кран-манипулятор, который задел электрические провода.



На месте от удара током погиб рабочий, ему было 46 лет. Информация поступила в ЕДДС по линии службы «112» и передана в правоохранительные органы.

