«Мазда» без госномеров пыталась уйти от экипажа ДПС в Новосибирске — видео погони

В Новосибирске «Мазда» без госномеров пыталась уйти от экипажа ДПС. Погоня попала на видео, которое опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Инцидент на дороге произошел сегодня, 12 августа, около 09:00 в районе Матвеевки. На записи видно, как серебристая «Мазда» входит на скорости в поворот, а за ней гонится машина полиции с включенными мигалками.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в Госавтоинспекцию Новосибирска. Как сообщают подписчики группы, водителя смогли остановить у Бугринского моста.
На прошлой неделе полиция поймала водителя, за которым гнались семь экипажей ДПС и остановили у ЖК «Дивногорский». За ним гнались из центра города.
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