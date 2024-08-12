«Мазда» без госномеров пыталась уйти от экипажа ДПС в Новосибирске — видео погони

Машина вошла на скорости в поворот Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











В Новосибирске «Мазда» без госномеров пыталась уйти от экипажа ДПС. Погоня попала на видео, которое опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Инцидент на дороге произошел сегодня, 12 августа, около 09:00 в районе Матвеевки. На записи видно, как серебристая «Мазда» входит на скорости в поворот, а за ней гонится машина полиции с включенными мигалками.

Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в Госавтоинспекцию Новосибирска. Как сообщают подписчики группы, водителя смогли остановить у Бугринского моста.

