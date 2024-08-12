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Происшествия «Мазда» без госномеров пыталась уйти от экипажа ДПС в Новосибирске — видео погони

«Мазда» без госномеров пыталась уйти от экипажа ДПС в Новосибирске — видео погони

Всё попало на видеорегистратор

2 587
14 комментариев
Машина вошла на скорости в поворот

В Новосибирске «Мазда» без госномеров пыталась уйти от экипажа ДПС. Погоня попала на видео, которое опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Инцидент на дороге произошел сегодня, 12 августа, около 09:00 в районе Матвеевки. На записи видно, как серебристая «Мазда» входит на скорости в поворот, а за ней гонится машина полиции с включенными мигалками.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в Госавтоинспекцию Новосибирска. Как сообщают подписчики группы, водителя смогли остановить у Бугринского моста.

На прошлой неделе полиция поймала водителя, за которым гнались семь экипажей ДПС и остановили у ЖК «Дивногорский». За ним гнались из центра города.

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Погоня Матвеевка ДПС Полиция Новосибирск
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Комментарии
15
солдат
12 августа 2024, 10:45
Врёшь ... не уйдёшь ... Я от бабушки ушёл , я от дедушки ушёл ... а от вас и подавно уйду ... совсем страх потеряли гонщики ...
Bream
12 августа 2024, 10:32
ура. все аккуратно вошли в поворот
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