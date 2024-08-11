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Происшествия Спецоперация на Украине В Курске раздались взрывы: ракета упала на жилой дом. Видео пожара

В Курске раздались взрывы: ракета упала на жилой дом. Видео пожара

На место выехал глава города

958
2 комментария
Во дворе дома, где упала сбитая ракета, горят автомобили

По Курску нанесли массированный удар. Одна из сбитых ракет упала на жилой дом, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Начался пожар, к месту стянулись экстренные службы.

В небе над городом раздалось не менее десяти взрывов, сообщает ТАСС. Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев утверждает, что это одна из самых мощных атак за последнее время.

Власти просят жителей укрыться в помещениях без окон, всех, кто оказался на улице, — зайти в ближайшее здание.

Раздалось не менее десяти взрывов

На место выехал глава Курска Игорь Куцак. Он сообщил, что помимо дома повреждены припаркованные автомобили. Всем жильцам и владельцам машин будет оказана помощь.

Разрушено около семи этажей дома

Информации о пострадавших нет.

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Курск Ракетный удар Спецоперация на Украине Пожар
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Комментарии
2
Гость
11 августа 2024, 04:56
дедушка с винтовкой в окопе? без него никак...не победить
Гость
11 августа 2024, 05:15
Слава президенту!
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