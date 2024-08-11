В Курске раздались взрывы: ракета упала на жилой дом. Видео пожара

По Курску нанесли массированный удар. Одна из сбитых ракет упала на жилой дом, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Начался пожар, к месту стянулись экстренные службы.
В небе над городом раздалось не менее десяти взрывов, сообщает ТАСС. Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев утверждает, что это одна из самых мощных атак за последнее время.
Власти просят жителей укрыться в помещениях без окон, всех, кто оказался на улице, — зайти в ближайшее здание.
На место выехал глава Курска Игорь Куцак. Он сообщил, что помимо дома повреждены припаркованные автомобили. Всем жильцам и владельцам машин будет оказана помощь.
Информации о пострадавших нет.