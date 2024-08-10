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Происшествия «Вот к чему приводит спешка»: Ford перевернулся в аварии под Новосибирском — видео последствий

«Вот к чему приводит спешка»: Ford перевернулся в аварии под Новосибирском — видео последствий

По предварительным данным, пострадали два человека

4 024
1 комментарий
В ДТП попали автомобили Mazda Demio и Ford

В Искитиме Новосибирской области произошло ДТП, в котором перевернулся автомобиль марки Ford. Информация о происшествии опубликована в сообществе «Подслушано в Искитиме» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария, как пишут местные жители, произошла утром в субботу, 10 августа в Северном микрорайоне Искитима в районе Промсиба. В ДТП попали, предположительно, автомобили Mazda Demio и Ford. Из-за сильного удара Ford перевернулся на крышу. У Mazda Demio полностью уничтожена передняя часть.

— Вот к чему приводит спешка. Оба участника аварии живы. У женщины перелом бедра, у мужчины на Ford разбита голова, — утверждает автор видео в паблике.

Также утверждается, что оба участника аварии были трезвыми в момент столкновения.

Корреспондент НГС обратился за информацией в отдел пропаганды ГАИ по Новосибирской области, чтобы узнать подробности ДТП. На момент публикации материала информация не поступила.

Накануне в Баганском районе Новосибирской области погибли два человека. В больницу с травмами доставлены еще три человека, включая двоих детей.

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Комментарии
1
Гость
10 августа 2024, 11:38
Замечена Яга в сторону Головчино. БГД
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