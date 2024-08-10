«Вот к чему приводит спешка»: Ford перевернулся в аварии под Новосибирском — видео последствий

В ДТП попали автомобили Mazda Demio и Ford Источник: Подслушано в Искитиме / Vk.com











В Искитиме Новосибирской области произошло ДТП, в котором перевернулся автомобиль марки Ford. Информация о происшествии опубликована в сообществе «Подслушано в Искитиме» в социальной сети «ВКонтакте».



Авария, как пишут местные жители, произошла утром в субботу, 10 августа в Северном микрорайоне Искитима в районе Промсиба. В ДТП попали, предположительно, автомобили Mazda Demio и Ford. Из-за сильного удара Ford перевернулся на крышу. У Mazda Demio полностью уничтожена передняя часть.



— Вот к чему приводит спешка. Оба участника аварии живы. У женщины перелом бедра, у мужчины на Ford разбита голова, — утверждает автор видео в паблике.



Также утверждается, что оба участника аварии были трезвыми в момент столкновения.

Источник: Подслушано в Искитиме / Vk.com

Корреспондент НГС обратился за информацией в отдел пропаганды ГАИ по Новосибирской области, чтобы узнать подробности ДТП. На момент публикации материала информация не поступила.

