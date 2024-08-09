Скончалась на месте: смертельное ДТП произошло на новосибирской трассе — фото с места аварии

Смертельное ДТП произошло в Баганском районе Новосибирской области вечером 9 августа. Как сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, в аварии погибла пассажирка «Нивы».
— 71-летний мужчина за рулем Kia ехал по дороге Карасук — Баган — Купино. Во время движения водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2121, которым управлял 64-летний мужчина, — пояснили в инспекции.
В результате аварии погибла 64-летняя пассажирка «Нивы». На месте работает экипаж ДПС, обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее в Новосибирском районе произошло смертельное ДТП. В ночь 8 августа на Краснояровском шоссе сбили пешехода.
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