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Происшествия Скончалась на месте: смертельное ДТП произошло на новосибирской трассе — фото с места аварии

Скончалась на месте: смертельное ДТП произошло на новосибирской трассе — фото с места аварии

Происшествие случилось в Баганском районе

2 120
16 комментариев
Обстоятельства аварии устанавливаются

Смертельное ДТП произошло в Баганском районе Новосибирской области вечером 9 августа. Как сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, в аварии погибла пассажирка «Нивы».

— 71-летний мужчина за рулем Kia ехал по дороге Карасук — Баган — Купино. Во время движения водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2121, которым управлял 64-летний мужчина, — пояснили в инспекции.

В результате аварии погибла 64-летняя пассажирка «Нивы». На месте работает экипаж ДПС, обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Новосибирском районе произошло смертельное ДТП. В ночь 8 августа на Краснояровском шоссе сбили пешехода.

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ДТП Смертельная авария Новосибирск
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Комментарии
14
strannik
9 августа 2024, 21:04
После 70 лет медкомиссию надо проходить два раза в год.
Дед Митрич
9 августа 2024, 21:23
Модератор! Зачем удаляешь мой комментарий. Люди унижают стариков 70+, а Путину скоро 73. Я в своем комментарии предупреждаю их о дискредитации президента.
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