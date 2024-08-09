Умер в больнице: под Новосибирском Skoda сбила пешехода — он переходил дорогу в неположенном месте

ДТП произошло на Краснояровском шоссе Источник: ГАИ по Новосибирской области











В Новосибирском районе произошло смертельное ДТП. Ночью, в 22:20, 8 августа на Краснояровском шоссе сбили пешехода.

Как рассказали в пресс-службе ГАИ по Новосибирской области, 61-летний водитель Skoda Octavia ехал со стороны поселка Красный Яр в сторону Новосибирска. На шоссе водитель сбил пешехода, который переходил проезжую часть слева направо в неустановленном месте.

В результате ДТП 50-летний мужчина без сознания был экстренно госпитализирован и спустя несколько часов скончался в больнице. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту проводится проверка, обстоятельства уточняются.

Как добавили в ГАИ, у пешехода на верхней одежде не было световозвращающих элементов.

На этой неделе водитель автомобиля «Хонда-Цивик» погиб в ДТП под Новосибирском. В результате ДТП водитель «Хонды» скончался на месте.

