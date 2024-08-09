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Происшествия Умер в больнице: под Новосибирском Skoda сбила пешехода — он переходил дорогу в неположенном месте

Умер в больнице: под Новосибирском Skoda сбила пешехода — он переходил дорогу в неположенном месте

Мужчина скончался спустя несколько часов

2 955
17 комментариев
ДТП произошло на Краснояровском шоссе

В Новосибирском районе произошло смертельное ДТП. Ночью, в 22:20, 8 августа на Краснояровском шоссе сбили пешехода.

Как рассказали в пресс-службе ГАИ по Новосибирской области, 61-летний водитель Skoda Octavia ехал со стороны поселка Красный Яр в сторону Новосибирска. На шоссе водитель сбил пешехода, который переходил проезжую часть слева направо в неустановленном месте.

В результате ДТП 50-летний мужчина без сознания был экстренно госпитализирован и спустя несколько часов скончался в больнице. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту проводится проверка, обстоятельства уточняются.

Как добавили в ГАИ, у пешехода на верхней одежде не было световозвращающих элементов.

Если вам что-то известно о ДТП, свяжитесь с нами.
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На этой неделе водитель автомобиля «Хонда-Цивик» погиб в ДТП под Новосибирском. В результате ДТП водитель «Хонды» скончался на месте.

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ДТП Новосибирск Пешеход ГАИ
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Комментарии
17
88877888м
9 августа 2024, 09:41
Проблема современных автомобилей с лизованной оптикой - на ближнем свете пешеходов не видно так как шторкой отсекается свет и он не отражается от поверхностей, не подсвечивает пешеходов. Очень слабо видно их ноги по колено, когда до них остаётся 15 метров....
Гость
9 августа 2024, 09:50
то есть едешь такой ночью, ничего не нарушаешь, к тебе под колеса выпрыгивает пешеход и ты становишься уголовником... 😐
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