НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

пасмурно, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

штиль.

 741мм 100%
Подробнее
4 Пробки
USD 85,70
EUR 92,83

СРОЧНО

Северное сияние в Новосибирской области — фото

Дедпул и революция «Марвел»
Новосибирск ведет соцсети
Как прожить вместе 60 лет
Где учатся отличники
Война в ТСЖ
Плохое зрение — бич 21 века
На Lexus сбил двух детей
Разоблачили мифы об имплантах
Новосибирцы про 100 дней мэра
НГС в Telegram
Происшествия «Хонда» при обгоне задела фуру на встречке и влетела в другой грузовик под Новосибирском — водитель погиб

«Хонда» при обгоне задела фуру на встречке и влетела в другой грузовик под Новосибирском — водитель погиб

25-летний пассажир седана доставлен в больницу

603
3 комментария
Удар был сильным

Водитель автомобиля «Хонда Цивик» погиб в ДТП под Новосибирском. Авария произошла 5 августа около 5:40 на Чуйском тракте в Искитимском районе.

— 25-летний водитель за рулем «Хонда Цивик» двигался со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. Выехал на встречную полосу в месте, где выезд запрещен, совершил касательное столкновение со встречным грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом. После этого «Хонда» совершила столкновение с ещё одним встречным автомобилем «Скания», — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

В результате ДТП водитель «Хонды» скончался на месте. Травмы получил его 25-летний пассажир.

Вы знали участников ДТП? Свяжитесь с редакцией
Звоните8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

В Новосибирске вечером 4 августа на улице Бориса Богаткова произошло массовое ДТП.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
ДТП ДТП с погибшим ДТП с фурами Искитимский район
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Голая правда
5 августа 2024, 09:35
Бедные водители фур. Такой стресс пережить! А им дальше ехать надо, груз может быть и скоропортящимся. Летуны считают себя бессмертными. Я, если беру такси на межгород, никогда не позволяю таксистам по трассе метаться. Фуры идут вполне бодрым ходом, ничего страшного ехать просто за ней. А обогнать- только на однозначном участке: не на подъёме в гору, не в районе поворотов, а только где однозначно две полосы с правом обгона.
Ходжа Насреддин
5 августа 2024, 09:31
Думал фура к обочине прижмется, а она не прижалась. Там постоянно такие летуны на встречку лоб в лоб летят
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Мнение
Не время выяснять отношения: новосибирский астролог дала советы на день новолуния в Раке
Юлия Тарантина
Мнение
Близнецам — разрушение иллюзий, Козерогам — неожиданные траты: таро-гороскоп на август для всех знаков Зодиака
Анастасия Першина
Мнение
«Машина сыплется, менять не на что»: журналист — об отсутствии выбора для «бюджетных» автомобилистов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Все недовольны, а он в восторге. Почему стоит побывать в Абхазии, где гораздо лучше, чем в Сочи, — колонка туриста
Денис Давыдов
Побывал в Абхазии
Рекомендуем
Знакомства

Романтичный дровосек,39

Серш,41

Наталья,56

Елена,39

Алексей,42

Диана,51

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление