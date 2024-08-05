«Хонда» при обгоне задела фуру на встречке и влетела в другой грузовик под Новосибирском — водитель погиб

Водитель автомобиля «Хонда Цивик» погиб в ДТП под Новосибирском. Авария произошла 5 августа около 5:40 на Чуйском тракте в Искитимском районе.
— 25-летний водитель за рулем «Хонда Цивик» двигался со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. Выехал на встречную полосу в месте, где выезд запрещен, совершил касательное столкновение со встречным грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом. После этого «Хонда» совершила столкновение с ещё одним встречным автомобилем «Скания», — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
В результате ДТП водитель «Хонды» скончался на месте. Травмы получил его 25-летний пассажир.
В Новосибирске вечером 4 августа на улице Бориса Богаткова произошло массовое ДТП.
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