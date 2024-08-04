НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

пасмурно, без осадков

ощущается как +27

1 м/c,

южн.

 741мм 81%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,70
EUR 92,83

СРОЧНО

Бердская больница осталась без электричества

Дедпул и революция «Марвел»
Новосибирск ведет соцсети
Как прожить вместе 60 лет
Где учатся отличники
Война в ТСЖ
Плохое зрение — бич 21 века
На Lexus сбил двух детей
Разоблачили мифы об имплантах
Новосибирцы про 100 дней мэра
НГС в Telegram
Происшествия Одна из машин завалилась на бок: массово ДТП произошло на Бориса Богаткова — кадры с места аварии

Одна из машин завалилась на бок: массово ДТП произошло на Бориса Богаткова — кадры с места аварии

Авария произошла напротив кинотеатра «Горизонт»

503
Написать комментарий
Обстоятельтсва ДТП устанавливаются

В Новосибирске вечером 4 августа на улице Бориса Богаткова произошло массовое ДТП. Как сообщил читатель НГС, на дороге столкнулись минимум три автомобиля.

— Авария произошла напротив кинотеатра «Горизонт». Вроде как столкнулись три машины. Одна из тачек завалилась на бок, — пояснил читатель.

По словам мужчины, на месте аварии образовалась небольшая пробка. На месте ДТП уже работают пожарные и полиция. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее двое мужчин пострадали в ночной аварии на перекрестке улиц Станиславского и Немировича-Данченко.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
ДТП Авария Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Мнение
Близнецам — разрушение иллюзий, Козерогам — неожиданные траты: таро-гороскоп на август для всех знаков Зодиака
Анастасия Першина
Мнение
«Машина сыплется, менять не на что»: журналист — об отсутствии выбора для «бюджетных» автомобилистов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Намечается революция»: как болтливый наемник Дэдпул объединяет «Марвел» — и собирает аншлаги в кино
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Рекомендуем
Знакомства

Раджив,47

Алексей,42

Диана,51

Оксана,37

Alex,36

Игорь,32

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление