Одна из машин завалилась на бок: массово ДТП произошло на Бориса Богаткова — кадры с места аварии

Обстоятельтсва ДТП устанавливаются Источник: «Инцидент Новосибирск»











В Новосибирске вечером 4 августа на улице Бориса Богаткова произошло массовое ДТП. Как сообщил читатель НГС, на дороге столкнулись минимум три автомобиля.



— Авария произошла напротив кинотеатра «Горизонт». Вроде как столкнулись три машины. Одна из тачек завалилась на бок, — пояснил читатель.

Источник: «Новосибирский паблик»

По словам мужчины, на месте аварии образовалась небольшая пробка. На месте ДТП уже работают пожарные и полиция. Информация о пострадавших уточняется.



Ранее двое мужчин пострадали в ночной аварии на перекрестке улиц Станиславского и Немировича-Данченко.