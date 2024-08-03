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Происшествия Влетел в шесть машин: полиция раскрыла подробности аварии на парковке у дома в Новосибирске

Влетел в шесть машин: полиция раскрыла подробности аварии на парковке у дома в Новосибирске

Местные объясняли, что около их дома часто гоняют автомобилисты

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9 комментариев
Машины, в которые влетел гонщик, были припаркованы на стоянке у дома

Полиция раскрыла подробности аварии на парковке у дома на улице Саввы Кожевникова, 15 в Новосибирске. Местные рассказывали, что водитель гонял по дороге, пускал машину в занос, а после влетел в шесть припаркованных машин.

Инцидент произошел 7 июля, как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, сообщение об аварии поступило три раза, все зарегистрировали. Сотрудники ДПС приезжали на место аварии, оформили ДТП с материальным ущербом.

Ранее председатель ТСЖ «Строитель-5» Евгения Польникова объясняла, что машина виновника летела от дома №13 по улице Саввы Кожевникова. До этого он несколько раз проезжал по улице также быстро.

— Он дрифтовал, машину в занос пускал, вилял из стороны в сторону. Едет житель нашего дома, включает поворотник налево, чтобы повернуть на парковку, в этот момент появляется гонщик и не успевает затормозить. Его закручивает и он разносит около шести машин, — объяснила Евгения.

На кадрах видно поврежденные автомобили

Жители также объяснили, что гонщики на их улицу приезжают часто, в городской администрации на запрос НГС ответили, что планируют установить лежачий полицейский.

Недавно на Красном проспекте тонированный BMW X5 M-Competition без номеров промчался на сумасшедшей скорости по Красному проспекту протаранил 7 автомобилей, перевернулся и загорелся. По данным правоохранительных органов, в результате незначительно пострадали два человека. С места ДТП сбежали два человека, находившихся в салоне. 17 июля предполагаемый виновник аварии сам явился в полицию.

Редакция НГС выяснила, кто может иметь отношение к сгоревшей BMW и составила их занимательные портреты. Все, что известно об аварии читайте в нашем сюжете.

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Комментарии
9
Я-иная
3 августа 2024, 09:42
Нытики, подрифтовать не дают, вон смотрите, что на Олимпийских играх творится.
я111я
3 августа 2024, 09:52
канадец тарас миславчук просто много кавы пил в венской опере??
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