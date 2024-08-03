Влетел в шесть машин: полиция раскрыла подробности аварии на парковке у дома в Новосибирске

Машины, в которые влетел гонщик, были припаркованы на стоянке у дома Источник: предоставлено Евгенией Польниковой











Полиция раскрыла подробности аварии на парковке у дома на улице Саввы Кожевникова, 15 в Новосибирске. Местные рассказывали, что водитель гонял по дороге, пускал машину в занос, а после влетел в шесть припаркованных машин.



Инцидент произошел 7 июля, как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, сообщение об аварии поступило три раза, все зарегистрировали. Сотрудники ДПС приезжали на место аварии, оформили ДТП с материальным ущербом.

Ранее председатель ТСЖ «Строитель-5» Евгения Польникова объясняла, что машина виновника летела от дома №13 по улице Саввы Кожевникова. До этого он несколько раз проезжал по улице также быстро.

— Он дрифтовал, машину в занос пускал, вилял из стороны в сторону. Едет житель нашего дома, включает поворотник налево, чтобы повернуть на парковку, в этот момент появляется гонщик и не успевает затормозить. Его закручивает и он разносит около шести машин, — объяснила Евгения.

На кадрах видно поврежденные автомобили Источник: предоставлено Евгенией Польниковой

Жители также объяснили, что гонщики на их улицу приезжают часто, в городской администрации на запрос НГС ответили, что планируют установить лежачий полицейский.



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