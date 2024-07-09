Настоящий «Форсаж»: автомобилист протаранил шесть машин у дома в Новосибирске — видео

Водители оставили свои машины на обустроенной парковке вдоль дороги Источник: предоставлено Евгенией Польниковой











Автомобилист на большой скорости влетел в шесть припаркованных машин возле дома на улице Саввы Кожевникова, 15 в Новосибирске. Местные рассказали НГС, что водители часто гоняют по улице.

Инцидент произошел 7 июля, по словам председателя ТСЖ «Строитель-5» Евгении Польниковой, машина летела от дома №13 по улице Саввы Кожевникова. Она отмечает, что на видео кажется, что автомобилист превысил скорость, до этого несколько раз проезжал по улице также быстро сначала в одном направлении, потом в другом.

— Он дрифтовал, машину в занос пускал, вилял из стороны в сторону. Едет житель нашего дома, включает поворотник налево, чтобы повернуть на парковку, в этот момент появляется гонщик и не успевает затормозить. Его закручивает и он разносит около шести машин, — объяснила Евгения.

На кадрах, которыми поделилась председатель видно, что повреждены несколько машин, очевидцы удивляются, что подобное произошло в их районе.



— Догонялся гонщик, на обгон что ли шел, насмотрелся «Форсажа», — обсуждают местные жители на видео.

На кадрах видно, что повреждены несколько автомобилей Источник: предоставлено Евгенией Польниковой

Пострадавшие вызвали ГАИ, на разборе аварии, отмечает председатель, решили, что вина обоюдная, потому что поворачивающий автомобилист не убедился в безопасности маневра. Евгения говорит, что водитель хочет оспаривать решение.



НГС направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

Недавно жительница пятиэтажки на проспекте Карла Маркса, 1 сняла на видео ночных гонщиков, катавшихся под ее окнами. Любители погонять мешают спать местным жителям.