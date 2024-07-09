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Происшествия Настоящий «Форсаж»: автомобилист протаранил шесть машин у дома в Новосибирске — видео

Настоящий «Форсаж»: автомобилист протаранил шесть машин у дома в Новосибирске — видео

Председатель местного ТСЖ отмечает, что гонщик превысил скорость

4 878
36 комментариев
Водители оставили свои машины на обустроенной парковке вдоль дороги

Автомобилист на большой скорости влетел в шесть припаркованных машин возле дома на улице Саввы Кожевникова, 15 в Новосибирске. Местные рассказали НГС, что водители часто гоняют по улице.

Инцидент произошел 7 июля, по словам председателя ТСЖ «Строитель-5» Евгении Польниковой, машина летела от дома №13 по улице Саввы Кожевникова. Она отмечает, что на видео кажется, что автомобилист превысил скорость, до этого несколько раз проезжал по улице также быстро сначала в одном направлении, потом в другом.

— Он дрифтовал, машину в занос пускал, вилял из стороны в сторону. Едет житель нашего дома, включает поворотник налево, чтобы повернуть на парковку, в этот момент появляется гонщик и не успевает затормозить. Его закручивает и он разносит около шести машин, — объяснила Евгения.

На кадрах, которыми поделилась председатель видно, что повреждены несколько машин, очевидцы удивляются, что подобное произошло в их районе.

— Догонялся гонщик, на обгон что ли шел, насмотрелся «Форсажа», — обсуждают местные жители на видео.

На кадрах видно, что повреждены несколько автомобилей

Пострадавшие вызвали ГАИ, на разборе аварии, отмечает председатель, решили, что вина обоюдная, потому что поворачивающий автомобилист не убедился в безопасности маневра. Евгения говорит, что водитель хочет оспаривать решение.

НГС направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

Недавно жительница пятиэтажки на проспекте Карла Маркса, 1 сняла на видео ночных гонщиков, катавшихся под ее окнами. Любители погонять мешают спать местным жителям.

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Комментарии
38
Жук
9 июля 2024, 13:05
Это не Форсаж, это GTA.
Гость
9 июля 2024, 13:00
а всё почему? а потому-что ГИБДД в городе нет, вместо того чтоб "пьяных" раз в месяц (а то и того реже) отлавливать, ловили бы регулярно вот таких вот. ах ну и да, у нас же до сих пор не могут родить закон за "опасную езду".
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