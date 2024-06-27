«Запах жженой резины поднимался до верхнего этажа»: жителей домов на Башне измучили ночные гонщики

По словам Натальи, прошедшей ночью в гонках участвовали несколько машин Источник: читательница НГС











Жителям микрорайона Башня в Новосибирске регулярно мешают спать ночные гонщики на автомобилях. Об этом заявила читательница НГС Наталья, чья квартира находится в доме на проспекте Карла Маркса, 1 — шумные катания женщина сняла на видео.



По словам сибирячки, проблема с гонщиками напротив площади Маркса наблюдается уже не первый год. По этому поводу, уверяет она, местные жители обращались к полицейским. Утверждает, что прошедшей ночью, 27 июня, под окнами ее дома дрифтовали четыре машины.

Видео ночных гонок Источник: читательница НГС

— Примерно с 12 до 2:30 стоял постоянный шум, запах жженой резины поднимался до верхнего этажа. Автомобили дрифтовали друг за другом. Водители выходили и снимали на видео. В это время спали дети и мы все. И в 8 утра на работу, — недоумевает Наталья.



НГС обратился за комментарием в городскую ГАИ.

Ранее ночные гонщики изводили новосибирцев шумными катаниями на площади Калинина.