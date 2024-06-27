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Дороги и транспорт «Запах жженой резины поднимался до верхнего этажа»: жителей домов на Башне измучили ночные гонщики

«Запах жженой резины поднимался до верхнего этажа»: жителей домов на Башне измучили ночные гонщики

Шумные катания сняли на видео из окон

1 906
31 комментарий
По словам Натальи, прошедшей ночью в гонках участвовали несколько машин

Жителям микрорайона Башня в Новосибирске регулярно мешают спать ночные гонщики на автомобилях. Об этом заявила читательница НГС Наталья, чья квартира находится в доме на проспекте Карла Маркса, 1 — шумные катания женщина сняла на видео.

По словам сибирячки, проблема с гонщиками напротив площади Маркса наблюдается уже не первый год. По этому поводу, уверяет она, местные жители обращались к полицейским. Утверждает, что прошедшей ночью, 27 июня, под окнами ее дома дрифтовали четыре машины.

Видео ночных гонок

— Примерно с 12 до 2:30 стоял постоянный шум, запах жженой резины поднимался до верхнего этажа. Автомобили дрифтовали друг за другом. Водители выходили и снимали на видео. В это время спали дети и мы все. И в 8 утра на работу, — недоумевает Наталья.

НГС обратился за комментарием в городскую ГАИ.

Ранее ночные гонщики изводили новосибирцев шумными катаниями на площади Калинина.

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Комментарии
31
user_unknown
27 июня 2024, 10:58
Хотелось бы, чтобы Бастыркин возбУдил по этому поводу что-нибудь, чтобы полиция работать активно в этом направлении начала. В городе куча камер, а эти недогонщики даже номера с машин не сняли. Хотели бы поймать, сто раз бы уже поймали.
shamank331
27 июня 2024, 11:09
То есть 2.5 часа мелкая группа недоумков во всю исполняла на дороге общего пользования, в ночное время, создавала угрозу безопасности движения, нарушала покой массы граждан, подвергала опасности жизнь и материальное состояние законопослушных водителей проезжающих в это время мимо. И за это время не проехал мимо, не подъехал по звонкаи ни один экипаж ДПС? Я думаю необходимо прокуратуре возбудить служебную проверку по данному факту, с соответствующими выводами в адрес руководителей ведомства ГАИ и конкретных подчинённых в дежурной части.
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