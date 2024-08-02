На дороге мотоциклист: в Октябрьском районе произошло ДТП — видео с места аварии

НГС обратился в Госавтоинспекцию с просьбой прокомментировать данные Источник: «Новосибирск с огоньком», телеграм











В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» со ссылкой на подписчика 2 августа.



По его данным, инцидент случился на улице Выборной. Очевидцы сняли место аварии на видео.

Очевидцы сняли место аварии на видео Источник: «Новосибирск с огоньком», телеграм

На кадрах можно заметить автомобиль, который стоит на дороге. Рядом с машиной находится мотоцикл — его водитель лежит на проезжей части, вокруг сибиряка собрались люди.



НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску с просьбой прокомментировать данные. Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, на участке аварии отсутствуют пробки.

Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС Источник: 2ГИС









