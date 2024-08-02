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Происшествия На дороге мотоциклист: в Октябрьском районе произошло ДТП — видео с места аварии

На дороге мотоциклист: в Октябрьском районе произошло ДТП — видео с места аварии

По словам очевидцев, авария случилась на улице Выборной

258
2 комментария
НГС обратился в Госавтоинспекцию с просьбой прокомментировать данные

В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» со ссылкой на подписчика 2 августа.

По его данным, инцидент случился на улице Выборной. Очевидцы сняли место аварии на видео.

Очевидцы сняли место аварии на видео

На кадрах можно заметить автомобиль, который стоит на дороге. Рядом с машиной находится мотоцикл — его водитель лежит на проезжей части, вокруг сибиряка собрались люди.

НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску с просьбой прокомментировать данные. Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, на участке аварии отсутствуют пробки.

Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС

Накануне в Бердске каршеринговый автомобиль попал в ДТП. Он столкнулся с другой машиной и врезался в столб.

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ДТП Авария Мотоцикл Новосибирск
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Комментарии
2
Гость
2 августа 2024, 20:46
ЖИВ ?
Гость
2 августа 2024, 20:52
Ему наверное больно было?
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