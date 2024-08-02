На дороге мотоциклист: в Октябрьском районе произошло ДТП — видео с места аварии

В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» со ссылкой на подписчика 2 августа.
По его данным, инцидент случился на улице Выборной. Очевидцы сняли место аварии на видео.
На кадрах можно заметить автомобиль, который стоит на дороге. Рядом с машиной находится мотоцикл — его водитель лежит на проезжей части, вокруг сибиряка собрались люди.
НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску с просьбой прокомментировать данные. Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, на участке аварии отсутствуют пробки.
Накануне в Бердске каршеринговый автомобиль попал в ДТП. Он столкнулся с другой машиной и врезался в столб.