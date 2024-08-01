«Размотался на столбе»: каршеринговый автомобиль попал в ДТП в Бердске

Инцидент случился в Бердске на улице Ленина Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»











В Новосибирской области каршеринговый автомобиль попал в ДТП. Фотографии с места аварии опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».



В сообщении сказано, что инцидент случился в Бердске на улице Ленина, 21. По словам очевидца, в машине находились три человека.



— Водитель на каршеринговом автомобиле Volkswagen Polo размотался на столбе в Бердске, — сказано в сообщении.



НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. По данным 2ГИС, на месте ДТП отсутствуют пробки.

По данным 2ГИС, на участке ДТП нет заторов Источник: 2ГИС











Несколько дней назад в Новосибирске под железнодорожным мостом застрял контейнеровоз. Место аварии сняли на видео.