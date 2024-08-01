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Происшествия «Размотался на столбе»: каршеринговый автомобиль попал в ДТП в Бердске

«Размотался на столбе»: каршеринговый автомобиль попал в ДТП в Бердске

По словам очевидцев, в машине было трое

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7 комментариев
Инцидент случился в Бердске на улице Ленина

В Новосибирской области каршеринговый автомобиль попал в ДТП. Фотографии с места аварии опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

В сообщении сказано, что инцидент случился в Бердске на улице Ленина, 21. По словам очевидца, в машине находились три человека.

— Водитель на каршеринговом автомобиле Volkswagen Polo размотался на столбе в Бердске, — сказано в сообщении.

НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. По данным 2ГИС, на месте ДТП отсутствуют пробки.

По данным 2ГИС, на участке ДТП нет заторов

Несколько дней назад в Новосибирске под железнодорожным мостом застрял контейнеровоз. Место аварии сняли на видео.

Обновлено.

ДТП случилось около 20:00 часов напротив дома № 21 по улице Ленина, сообщили НГС в Госавтоинспекции. По предварительным данным, 30-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Фольцваген», совершил столкновение с машиной «Тойота» под управлением 35-летнего новосибирца. После этого транспорт врезался в столб.

— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Фольцваген» и его пассажир 1994 года рождения были госпитализированы. Обстоятельства происшествия уточняются, — сообщили в ведомстве.

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ДТП Каршеринг Госавтоинспекция Бердск
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Комментарии
7
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
1 августа 2024, 22:32
Культура нашего города категорически не готова к чему-либо прокатному.
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
1 августа 2024, 22:31
Каршары выпучат и несутся. Знают, что подвеску не им ремонтировать, а 30 рублей за аренду сэкономить хотят.
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