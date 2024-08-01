«Размотался на столбе»: каршеринговый автомобиль попал в ДТП в Бердске

В Новосибирской области каршеринговый автомобиль попал в ДТП. Фотографии с места аварии опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
В сообщении сказано, что инцидент случился в Бердске на улице Ленина, 21. По словам очевидца, в машине находились три человека.
— Водитель на каршеринговом автомобиле Volkswagen Polo размотался на столбе в Бердске, — сказано в сообщении.
НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. По данным 2ГИС, на месте ДТП отсутствуют пробки.
Несколько дней назад в Новосибирске под железнодорожным мостом застрял контейнеровоз. Место аварии сняли на видео.
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ДТП случилось около 20:00 часов напротив дома № 21 по улице Ленина, сообщили НГС в Госавтоинспекции. По предварительным данным, 30-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Фольцваген», совершил столкновение с машиной «Тойота» под управлением 35-летнего новосибирца. После этого транспорт врезался в столб.
— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Фольцваген» и его пассажир 1994 года рождения были госпитализированы. Обстоятельства происшествия уточняются, — сообщили в ведомстве.