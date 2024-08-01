Замахивался ножом: в новосибирском микрорайоне МЖК трое мужчин устроили драку под окнами дома

1 августа в жилмассиве МЖК в Новосибирске трое мужчин устроили драку, один пытался ударить оппонента ножом.
Как сообщили в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на очевидцев, конфликт случился у дома на улице Владимира Высоцкого, 39/2. Сначала мужчины дрались, после один из них достал нож и замахнулся на соперника. На кадрах видно, что участник драки пытается ударить оппонента ножом, после компания убегает.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили НГС, что выясняют подробности драки.
Недавно трое мужчин напали на прохожего во время ночной потасовки со стрельбой в ЖК «Матрешкин двор».
Обновлено. В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что информация по выявленной публикации в СМИ зарегистрирована сотрудниками. Проводится проверка.
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