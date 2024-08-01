Замахивался ножом: в новосибирском микрорайоне МЖК трое мужчин устроили драку под окнами дома

Неизвестные устроили потасовку под окнами дома Источник: телеграм-канал «Инцидент Новосибирск»











1 августа в жилмассиве МЖК в Новосибирске трое мужчин устроили драку, один пытался ударить оппонента ножом.

Как сообщили в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на очевидцев, конфликт случился у дома на улице Владимира Высоцкого, 39/2. Сначала мужчины дрались, после один из них достал нож и замахнулся на соперника. На кадрах видно, что участник драки пытается ударить оппонента ножом, после компания убегает.

Источник: телеграм-канал «Инцидент Новосибирск»

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили НГС, что выясняют подробности драки.

Недавно трое мужчин напали на прохожего во время ночной потасовки со стрельбой в ЖК «Матрешкин двор».

