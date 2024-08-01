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Происшествия Замахивался ножом: в новосибирском микрорайоне МЖК трое мужчин устроили драку под окнами дома

Замахивался ножом: в новосибирском микрорайоне МЖК трое мужчин устроили драку под окнами дома

Полиция выясняет обстоятельства конфликта

1 903
37 комментариев
Неизвестные устроили потасовку под окнами дома

1 августа в жилмассиве МЖК в Новосибирске трое мужчин устроили драку, один пытался ударить оппонента ножом.

Как сообщили в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на очевидцев, конфликт случился у дома на улице Владимира Высоцкого, 39/2. Сначала мужчины дрались, после один из них достал нож и замахнулся на соперника. На кадрах видно, что участник драки пытается ударить оппонента ножом, после компания убегает.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили НГС, что выясняют подробности драки.

Если вам что-либо известно о случившемся, расскажите об этом НГС.
Звоните8-923-157-00-00
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Недавно трое мужчин напали на прохожего во время ночной потасовки со стрельбой в ЖК «Матрешкин двор».

Обновлено. В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что информация по выявленной публикации в СМИ зарегистрирована сотрудниками. Проводится проверка.

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Драка Потасовка Нож МЖК Полиция Новосибирск
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Комментарии
37
Дед Митрич
1 августа 2024, 13:43
Не буду комментировать, чтобы не разжигать межнациональную рознь.
Татьяна 53
1 августа 2024, 14:34
"Полиция выясняет обстоятельства конфликта" Что там выяснять в кутузку их и на СВО
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