«Трое напали на прохожего и запинали»: подробности ночной потасовки со стрельбой в «Матрешкином дворе»

Пострадавшего увезли на скорой Источник: читательница НГС











Трое мужчин напали на прохожего во время ночной потасовки со стрельбой в ЖК «Матрешкин двор». Об этом заявила читательница НГС, которая стала свидетельницей конфликта.

— Трое мужчин напали на прохожего. Что он им сделал, неизвестно. Они начали кричать, а потом и вовсе один из них сказал: «Давай один на один». Прохожий побежал вокруг дома и опять пришел на площадку. Его преследовали трое мужчин. Потом и вовсе кто-то из них достал пистолет и стрельнул, — объяснила читательница НГС.

Нападавшие, по ее словам, начали запинывать упавшего мужчину.

— Начали ногами бить, а потом проверять пульс и хлопать его по щекам, мол, не притворяйся, вставай. Позже вышли жильцы дома и начали помогать прохожему. Вызвали полицию и скорую, — отметила девушка.

Источник: читательница НГС

В ГУ МВД по Новосибирской области ранее сообщили, что задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе. У него забрали пистолет на экспертизу.