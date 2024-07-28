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Происшествия эксклюзив «Трое напали на прохожего и запинали»: подробности ночной потасовки со стрельбой в «Матрешкином дворе»

«Трое напали на прохожего и запинали»: подробности ночной потасовки со стрельбой в «Матрешкином дворе»

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49 комментариев
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Трое мужчин напали на прохожего во время ночной потасовки со стрельбой в ЖК «Матрешкин двор». Об этом заявила читательница НГС, которая стала свидетельницей конфликта.

— Трое мужчин напали на прохожего. Что он им сделал, неизвестно. Они начали кричать, а потом и вовсе один из них сказал: «Давай один на один». Прохожий побежал вокруг дома и опять пришел на площадку. Его преследовали трое мужчин. Потом и вовсе кто-то из них достал пистолет и стрельнул, — объяснила читательница НГС.

Нападавшие, по ее словам, начали запинывать упавшего мужчину.

— Начали ногами бить, а потом проверять пульс и хлопать его по щекам, мол, не притворяйся, вставай. Позже вышли жильцы дома и начали помогать прохожему. Вызвали полицию и скорую, — отметила девушка.

В ГУ МВД по Новосибирской области ранее сообщили, что задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе. У него забрали пистолет на экспертизу.

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Комментарии
49
265889986
28 июля 2024, 15:51
ЖК «Матрешкин двор» ,доступное жильё ,атмосфера во дворах весёлая ,скучно не будет ,приезжайте , мы вас ждём, есть скидки.
267039456
28 июля 2024, 15:57
Сынок Карелина строил? Кем сами являются, для таких и строят!
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