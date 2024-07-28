«Там реально кровь»: потасовка со стрельбой произошла в «Матрешкином дворе»

На месте происшествия были замечены машины полиции и реанимации Источник: читательница НГС, Александр Ощепков / NGS.RU











Потасовка со стрельбой произошла сегодня, 28 июля, ночью на улице Дмитрия Шмонина. С огнестрельным ранением в больницу попал 28-летний сибиряк.



Конфликт попал на видео читательницы НГС.

— Они быкуют. Все побежали сразу туда люди, — прислала ролик в редакцию читательница НГС. — Там реально кровь, люди подходят.

На месте были замечены машины полиции и реанимации.

Источник: читательница НГС

— Около 03:00 в Новосибирскую областную больницу поступило сообщение об огнестрельном ранении у 28-летнего мужчины. Информацию незамедлительно передали в отдел полиции № 8 Кировский, — объяснили корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.



Сотрудники полиции опросили парня, но ни причин конфликта, ни кто именно стрелял в него, тот сказать не смог. На месте происшествия в итоге был задержан подозреваемый.

— При нем был пистолет. Он был изъят, и сейчас отправлен на экспертизу, — добавили в полиции. — Обстоятельства и причины происшествия сейчас выясняются.

По информации источника НГС, разрешение на травматическое оружие у сибиряка было.

В середине июля на Южно-Чемском произошел конфликт со стрельбой в маршрутке.