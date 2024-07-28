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Происшествия эксклюзив «Там реально кровь»: потасовка со стрельбой произошла в «Матрешкином дворе»

«Там реально кровь»: потасовка со стрельбой произошла в «Матрешкином дворе»

В больницу доставили 28-летнего сибиряка

2 977
39 комментариев
На месте происшествия были замечены машины полиции и реанимации

Потасовка со стрельбой произошла сегодня, 28 июля, ночью на улице Дмитрия Шмонина. С огнестрельным ранением в больницу попал 28-летний сибиряк.

Конфликт попал на видео читательницы НГС.

— Они быкуют. Все побежали сразу туда люди, — прислала ролик в редакцию читательница НГС. — Там реально кровь, люди подходят.

На месте были замечены машины полиции и реанимации.

— Около 03:00 в Новосибирскую областную больницу поступило сообщение об огнестрельном ранении у 28-летнего мужчины. Информацию незамедлительно передали в отдел полиции № 8 Кировский, — объяснили корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сотрудники полиции опросили парня, но ни причин конфликта, ни кто именно стрелял в него, тот сказать не смог. На месте происшествия в итоге был задержан подозреваемый.

— При нем был пистолет. Он был изъят, и сейчас отправлен на экспертизу, — добавили в полиции. — Обстоятельства и причины происшествия сейчас выясняются.

По информации источника НГС, разрешение на травматическое оружие у сибиряка было.

Вы были свидетелем конфликта? Знаете его участников? Свяжитесь с редакцией НГС (можно анонимно)
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В середине июля на Южно-Чемском произошел конфликт со стрельбой в маршрутке.

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Комментарии
39
Долой мракобесие
28 июля 2024, 14:29
Вероятно приезжие "высококлассные специалисты " повздорили с представителями "новой элиты "
гута
28 июля 2024, 14:19
В этом "дворе" без оружия никак нельзя...Вот парень видно и защищался( у кого изъяли оружие), раз разрешение было на его ношение.
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