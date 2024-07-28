«Там реально кровь»: потасовка со стрельбой произошла в «Матрешкином дворе»

Потасовка со стрельбой произошла сегодня, 28 июля, ночью на улице Дмитрия Шмонина. С огнестрельным ранением в больницу попал 28-летний сибиряк.
Конфликт попал на видео читательницы НГС.
— Они быкуют. Все побежали сразу туда люди, — прислала ролик в редакцию читательница НГС. — Там реально кровь, люди подходят.
На месте были замечены машины полиции и реанимации.
— Около 03:00 в Новосибирскую областную больницу поступило сообщение об огнестрельном ранении у 28-летнего мужчины. Информацию незамедлительно передали в отдел полиции № 8 Кировский, — объяснили корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.
Сотрудники полиции опросили парня, но ни причин конфликта, ни кто именно стрелял в него, тот сказать не смог. На месте происшествия в итоге был задержан подозреваемый.
— При нем был пистолет. Он был изъят, и сейчас отправлен на экспертизу, — добавили в полиции. — Обстоятельства и причины происшествия сейчас выясняются.
По информации источника НГС, разрешение на травматическое оружие у сибиряка было.
В середине июля на Южно-Чемском произошел конфликт со стрельбой в маршрутке.
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