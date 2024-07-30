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Происшествия Ушла в неизвестном направлении: 16-летняя девушка пропала в Новосибирске

Ушла в неизвестном направлении: 16-летняя девушка пропала в Новосибирске

Подросток ушел из дома в Дзержинском районе

1 867
24 комментария
Информации о местонахождении девушки нет с 30 июля

В Дзержинском районе Новосибирска пропала 16-летняя Алена Садовникова. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области, местонахождение девушки неизвестно с 30 июля.

По сообщению волонтеров отряда, Алена Садовникова ушла из дома в неизвестном направлении, сейчас о ней нет никакой информации.

Приметы пропавшей: рост — 159 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, голубые глаза.

В день исчезновения девушка была одета в розовую футболку, голубые шорты, черные туфли с бело-розовым узором. С собой у пропавшей был розовый рюкзак.

Новосибирцев просят сообщать любую информацию о девушке по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Ранее в Новосибирске пропала 17-летняя Анжела Абдуллаева. Девушка могла уехать в Томск.

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Комментарии
25
14314447
30 июля 2024, 20:47
Бог даст найдётся. Может быть у подружек.
урлулуу
30 июля 2024, 20:52
Такие невзрачные больше всех порятся
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