Ушла в неизвестном направлении: 16-летняя девушка пропала в Новосибирске

Информации о местонахождении девушки нет с 30 июля Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU, ПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области











В Дзержинском районе Новосибирска пропала 16-летняя Алена Садовникова. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области, местонахождение девушки неизвестно с 30 июля.



По сообщению волонтеров отряда, Алена Садовникова ушла из дома в неизвестном направлении, сейчас о ней нет никакой информации.



Приметы пропавшей: рост — 159 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, голубые глаза.



В день исчезновения девушка была одета в розовую футболку, голубые шорты, черные туфли с бело-розовым узором. С собой у пропавшей был розовый рюкзак.



Новосибирцев просят сообщать любую информацию о девушке по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

