Лиса помешала приземлиться самолету в аэропорту Новосибирска — борт ушел на второй круг

Инцидент произошел с рейсом, который летел в Новосибирск из города Алматы в Казахстане Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В новосибирском аэропорту Толмачево самолет из города Алматы в Казахстане был вынужден уйти на второй круг из-за лисы, которая выбежала на взлетно-посадочную полосу. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале Aviaincident.



Инцидент произошел поздним вечером в минувший понедельник, 29 июля, с рейсом 5502 авиакомпании S7. Диспетчер аэропорта дал команду экипажу воздушного суда о заходе на второй круг из-за лисы, которая находилась на взлетно-посадочной полосе. Рейс в итоге благополучно приземлился в аэропорту.



В пресс-службе аэропорта Толмачево корреспонденту НГС подтвердили информацию о происшествии. Случаи появления животных на территории летного поля происходят редко, но сотрудники аэропорта принимают оперативные меры для обеспечения безопасности полетов. Чтобы подобные инциденты с животными на взлетно-посадочной полосе не повторялись, в Толмачево проводят «комплекс специальных мероприятий». Что за мероприятия — в пресс-службе не уточнили.



Корреспондент НГС также направил запрос в авиакомпанию S7, чтобы узнать, сколько пассажиров находилось на борту самолета.

