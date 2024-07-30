НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+27°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +26

3 м/c,

ю-з.

 744мм 44%
Подробнее
6 Пробки
USD 86,56
EUR 94,14

СРОЧНО

Глава Центробанка — о будущем ставок по ипотеке

Мошенники из JPB
Новосибирск ведет соцсети
Завод гудит по ночам
Где учатся отличники
Продал дом и купил яхту
Плохое зрение — бич 21 века
Кто сидел за рулём BMW
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Происшествия Лиса помешала приземлиться самолету в аэропорту Новосибирска — борт ушел на второй круг

Лиса помешала приземлиться самолету в аэропорту Новосибирска — борт ушел на второй круг

Инцидент произошел с рейсом авиакомпании S7

1 796
18 комментариев
Инцидент произошел с рейсом, который летел в Новосибирск из города Алматы в Казахстане

В новосибирском аэропорту Толмачево самолет из города Алматы в Казахстане был вынужден уйти на второй круг из-за лисы, которая выбежала на взлетно-посадочную полосу. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале Aviaincident.

Инцидент произошел поздним вечером в минувший понедельник, 29 июля, с рейсом 5502 авиакомпании S7. Диспетчер аэропорта дал команду экипажу воздушного суда о заходе на второй круг из-за лисы, которая находилась на взлетно-посадочной полосе. Рейс в итоге благополучно приземлился в аэропорту.

В пресс-службе аэропорта Толмачево корреспонденту НГС подтвердили информацию о происшествии. Случаи появления животных на территории летного поля происходят редко, но сотрудники аэропорта принимают оперативные меры для обеспечения безопасности полетов. Чтобы подобные инциденты с животными на взлетно-посадочной полосе не повторялись, в Толмачево проводят «комплекс специальных мероприятий». Что за мероприятия — в пресс-службе не уточнили.

Корреспондент НГС также направил запрос в авиакомпанию S7, чтобы узнать, сколько пассажиров находилось на борту самолета.

Накануне из-за тумана в Новосибирске в аэропорту Толмачево не смогли приземлиться десятки рейсов. Самолеты отправили на запасные аэродромы.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Аэропорт Толмачево Лисы Авиаинцидент
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
Cobalt & Nickel
30 июля 2024, 18:08
А если завтра муравей заползет на полосу?
отец Кабани
30 июля 2024, 18:46
«комплекс специальных мероприятий» Капканы? Волчьи ямы? Или снайперы?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
Еду выдают по талонам, на улицах просят аспирин. Россиянка отдохнула на Кубе — как там живут
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
Близнецам — разрушение иллюзий, Козерогам — неожиданные траты: таро-гороскоп на август для всех знаков Зодиака
Анастасия Першина
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Рекомендуем
Знакомства

Елена,43

Elena,55

Ярослав,37

Елена,61

Инна,49

Юлия,45

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 500 ₽

Добавить объявление