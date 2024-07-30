«Под видом романа пытаются отжать бизнес». Тимати вслед за Рамзаном Кадыровым вмешался в конфликт вокруг Wildberries

Рэпер Тимати вмешался в конфликт вокруг Wildberries и призвал вернуть Татьяну Бакальчук «в семью» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Рэпер Тимати вслед за Рамзаном Кадыровым вмешался в конфликт вокруг Wildberries. Записанное вместе с Владиславом Бакальчуком видеобращение артист выложил в соцсетях в понедельник, 29 июля.



Развод основателей Wildberries и сделку компании по объединению с Russ Тимати назвал рейдерским захватом и попыткой «отжать бизнес».



— Хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в этом рейдерском захвате: я очень рекомендую вам одуматься и в кратчайшие сроки вернуть жену в семью. Надеюсь, вы поступите благоразумно, — сказал артист.

Тимати подчеркнул, что «полностью поддерживает в этом вопросе Владислава».

Тимати призвал «вернуть в семью» Татьяну Бакальчук Источник: timatiofficial / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)

Ранее с подобным заявлением выступил Рамзан Кадыров. Глава Чечни пообещал Владиславу Бакальчуку помочь «вернуть предпринимательницу в семью» и защитить бизнес от рейдерского захвата, который, по его словам, осуществляется через компанию Russ Outdoor руками «нескольких известных кавказцев».



Сама Татьяна была вынуждена записать ответное видеообращение. Она заявила, что не является «кавказской пленницей» и что компания работает в штатном режиме. Предпринимательница объявила о разводе с мужем.

Подробнее о ситуации вокруг Wildberries вы можете прочитать в отдельном материале.

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