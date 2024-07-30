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Происшествия «Под видом романа пытаются отжать бизнес». Тимати вслед за Рамзаном Кадыровым вмешался в конфликт вокруг Wildberries

«Под видом романа пытаются отжать бизнес». Тимати вслед за Рамзаном Кадыровым вмешался в конфликт вокруг Wildberries

Рэпер призвал «вернуть в семью» Татьяну Бакальчук

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61 комментарий
Рэпер Тимати вмешался в конфликт вокруг Wildberries и призвал вернуть Татьяну Бакальчук «в семью»

Рэпер Тимати вслед за Рамзаном Кадыровым вмешался в конфликт вокруг Wildberries. Записанное вместе с Владиславом Бакальчуком видеобращение артист выложил в соцсетях в понедельник, 29 июля.

Развод основателей Wildberries и сделку компании по объединению с Russ Тимати назвал рейдерским захватом и попыткой «отжать бизнес».

— Хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в этом рейдерском захвате: я очень рекомендую вам одуматься и в кратчайшие сроки вернуть жену в семью. Надеюсь, вы поступите благоразумно, — сказал артист.

Тимати подчеркнул, что «полностью поддерживает в этом вопросе Владислава».

Тимати призвал «вернуть в семью» Татьяну Бакальчук

Ранее с подобным заявлением выступил Рамзан Кадыров. Глава Чечни пообещал Владиславу Бакальчуку помочь «вернуть предпринимательницу в семью» и защитить бизнес от рейдерского захвата, который, по его словам, осуществляется через компанию Russ Outdoor руками «нескольких известных кавказцев».

Сама Татьяна была вынуждена записать ответное видеообращение. Она заявила, что не является «кавказской пленницей» и что компания работает в штатном режиме. Предпринимательница объявила о разводе с мужем.

Подробнее о ситуации вокруг Wildberries вы можете прочитать в отдельном материале.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

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Развод Бакальчук Wildberries Russ Outdoor Тимати Рамзан Кадыров
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Комментарии
62
Bream
30 июля 2024, 12:58
вау. кто следующий? ммедийный политик есть, чутка подздавший селебрити есть... следущим можно жерара депардье позвать. мне думается как раз его и нехватает
трям-брям
30 июля 2024, 12:56
Ну ладно Кадыров... А этот-то куда лезет?
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