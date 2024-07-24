НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+27°

пасмурно, без осадков

ощущается как +27

3 м/c,

ю-з.

 741мм 54%
Подробнее
5 Пробки
USD 87,30
EUR 95,46

СРОЧНО

Почему новосибирцы рвутся в загородные коттеджи

Меняют квартиры на дома
Работа в Новосибирске
Обвинили в педофилии и избили
Новосибирск ведет соцсети
Скандал в «Маяке»
Июльфест в Новосибирске
«Кузина» в долгах
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Бизнес подробности Развод, девичья фамилия и «рейдерский захват» Wildberries — что это было

Развод, девичья фамилия и «рейдерский захват» Wildberries — что это было

Татьяна Бакальчук объявила о расторжении брака, а ее муж обратился за помощью к Рамзану Кадырову

2 814
60 комментариев
Рассказываем, что известно о конфликте вокруг компании Wildberries

23 июля феерически развернулась драма вокруг маркетплейса Wildberries. Ситуация беспрецедентная: сделку по реструктуризации, которая, по данным СМИ, была согласована и одобрена правительством, называют рейдерским захватом, а в делах бизнеса и семейных непосредственное участие принимает Рамзан Кадыров.

О том, кто такие «известные кавказцы», которые якобы захватили компанию и ее основательницу, и при чём тут развод, — в тексте наших коллег из «Фонтанки».

«Слышал, у тебя проблемы»

«Привет! Мы давно не виделись, слышал, у тебя проблемы», — начинает интервью Рамзан Кадыров. «Не очень дела. Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, уводит активы. Причем компания в 100 раз меньше, а в совместном предприятии доли примерно одинаковые. Такой там Леван Мирзоян, компания Russ Outdoor», — отвечает ему Владислав Бакальчук.

Как говорит в посте глава Чечни, с Владиславом Бакальчуком они знакомы десять лет, и в марте в семье основателей Wildberries пошел раскол. «Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее», — поясняет Рамзан Кадыров.

Глава Чечни называет такие действия «нечеловеческим подходом» и дает слово, что не позволит вмешиваться таким образом в семейную жизнь пары. «Сделаю всё возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес», — заявил глава Чеченской Республики. Урегулировать отношения супругов и проблемы в бизнесе он поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову. «Мы доведем всё до конца!» — отвечает Делимханов в своем телеграм-канале.

Где подмосковный программист-миллиардер познакомился с главой Чечни и на какой почве поддерживалось их настолько близкое приятельство, что стало уместно просить его «вернуть жену», не уточняется. Почему Рамзану Кадырову кажется, что он это сумеет сделать с самой богатой в России женщиной — тоже.

Интернет-общественность содрогнулась. Рейдерский захват бизнеса с оборотом в 2,5 триллиона за последний год, топ-1 из 10 богатейших self-made-женщин России по версии Forbes «оградили» от семьи «известные кавказцы».

Тут на связь выходит сама Татьяна Бакальчук с громким заявлением: «Это не рейдерский захват. Это развод». Основательница Wildberries утверждает, что реструктуризация компании с Владиславом была согласована и он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой организации объединенной компании. В качестве пруфов — фото с той самой презентации.

Такого громкого развода в России давно не было. Не сравнится ни чета Чекалиных, которых до развода поймали на неуплате налогов, ни Алсу и бизнесмен Ян Абрамов. Медийность и 2,5 миллиарда отступных — это сильно, но чтобы семейные вопросы обещал урегулировать глава Чечни — это прецедент.

«Фонтанка» начала выяснять. Связаться пытались и с якобы рейдерами — братьями Мирзоянами, и с новоиспеченным главой юридической службы реструктуризированной Wildberries Андреем Донцовым, и с коммерческим директором Russ Борисом Пешняком, и с депутатом Адамом Делимхановым, который обещает всё решить. В ответ — тишина. Позже пресс-служба Wildberries дает всем подключившимся журналистам один и тот же комментарий от лица Wildberries и Russ: обе компании работают в стабильном режиме, все обязательства исполняют в полном объеме.

— Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий. Продолжим информировать вас о новых возможностях для наших селлеров, партнеров и клиентов, — отмечается в сообщении. Итого в компании официально подтвердили развод. Хотя, казалось бы, ничто не предвещало.

Поздним вечером 23 июля Татьяна Бакальчук записала видео «для всех, у кого остались вопросы», где объявила о начале бракоразводного процесса и заявила, что «спасать ее ни от кого не нужно». «Как вы видите, я не являюсь заложницей, как кавказская пленница. Я ни от кого не прячусь и ничего не скрываю», — начала ролик Татьяна. Предпринимательница подчеркнула, что сделка по реструктуризации Wildberries «полностью и одобрена и поддержана», а «кем и с какой целью» была придумана история с рейдерским захватом для нее — «большая загадка».

Татьяна Бакальчук добавила, что именно она 20 лет назад создала Wildberries, а Владислав не принимает участия в управлении компанией — ему принадлежит 1% акций.

— Я хочу сказать, что я очень сильно сожалею, что Владислав решил предать огласке наши с ним семейные трудности. Я считаю, что личная жизнь каждого человека — это личное дело этого конкретного человека, — добавила предпринимательница.

Владислав Бакальчук в интервью РБК заявил, что Леван Мирзоян «подчинил Татьяну» и манипулирует ею ради заработка. Также предприниматель рассказал, что его жена ушла из дома еще в апреле, а летом отстранила его от работы в компании. В последний раз супруги общались в начале июля. Бакальчук отметил, что у супругов не было брачного контракта и всё записывалось на жену.

— Вот это да, это меня и сгубило — то, что я в своей жизни идеализировал супругу Татьяну и всю жизнь построил вокруг нее. Компания была на нее записана и всё, что там у нас было, — весь бизнес, имущество... А в результате вдруг такой зигзаг судьбы, — рассказал он.

У нас семеро детей, я надеюсь, что всё уляжется и семья сохранится...

«Самый главный у нас папа»

Еще в 2018 году Forbes называли и саму компанию, и ее владельцев очень закрытыми. «Интроверты» — чуть ли не единственное объяснение, которое слышишь от близких знакомых Бакальчуков. Известно следующее: Татьяна Бакальчук, по легенде, начала бизнес, когда была в первом декретном отпуске. Тогда будущая миллиардерша продавала одежду по каталогам Otto и Quelle. Сайт Wildberries у супругов родился в 2004 году.

Сначала Бакальчуки обрабатывали и доставляли вещи сами, а когда бизнес начал набирать обороты, Владислав познакомился с будущим партнером Сергеем Ануфриевым, с которым он ходил в один тренажерный зал. Сергею проект понравился: источники, близкие к компании, утверждают, что его вклад был чем-то наподобие венчурных инвестиций, писал Forbes.

Бакальчуки особенно не распространялись ни о бизнесе, ни уж тем более о личной жизни. В одном из немногих интервью, которое давала Татьяна Бакальчук Надежде Стрелец в 2021 году, о семье было сказано следующее: «Самый главный у нас папа».

Тогда речь шла не о бизнесе, а о воспитании детей, однако, как заметила Стрелец, и о нем Татьяна Бакальчук говорит бизнес-терминологией:

— Они не чувствуют, что у нас там какая-то патриархальная семья: папа сказал — все упали, отжались. Но у нас нет такого, что как мама сказала, так и будет. Папа у нас… На нем больше ответственности, наверное, что ли. Он не вмешивается в операционку, а стратегические решения мы принимаем вместе.

Далее о семейной жизни основателей Wildberries ничего известно не было. Сегодня источник Forbes, знакомый с семьей, сообщил, что Татьяна Бакальчук действительно ушла от мужа некоторое время назад.

Татьяна Бакальчук, по легенде, начала бизнес, когда была в первом декретном отпуске

Что известно о реструктуризации Wildberries

ООО «Вайлдберриз» на 99% принадлежит Татьяне Бакальчук, на 1% — Владиславу Бакальчуку. Оборот компании в 2023 году превысил 2,5 триллиона рублей, собственная выручка — 539 миллиардов рублей, чистая прибыль — 18,9 миллиарда. Выручка ООО «Русс Аутдор», в свою очередь, за прошлый год выросла на 98,3% — до 27,9 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 4,9 миллиарда рублей. Итого Wildberries кратно больше весит и зарабатывает.

Подробно о проекте рассказывал РБК. Сделка согласовывалась с правительством и получила его одобрение, а куратором проекта назначен заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, сообщили источники издания. Планируется, что после объединения Wildberries и Russ станут кем-то на уровне американского Amazon и займутся в том числе созданием «платежной системы для расчета в рублях по всему миру в обход SWIFT и цифровой банковской сети». Резюмируя, проект, который, по данным источников, согласован и одобрен правительством, назвали рейдерским захватом сразу два лица из государственных структур — глава Чечни Рамзан Кадыров и депутат Госдумы Адам Делимханов. Несостыковочка.

Нынешняя конфигурация совместного бизнеса Мирзоянов и Бакальчук выглядит так. 4 июля 2024 года было создано ООО «РВБ». Совладельцы — ООО «Вайлдбериз» (65%) и ООО «Стинн» (35%). А 22 июля в 100%-ное владение «РБВ» перешли 27 компаний, занимающихся различными отраслевыми и региональными бизнесами «Вайлдберриз». Ранее, 20 июня, в личном блоге Татьяна Бакальчук в Telegram говорилось, что объединенную компанию возглавит она лично. Однако в реальности спустя две недели гендиректором «РВБ» стал Роберт Мирзоян.

Отдельно Татьяна Бакальчук тогда писала:

— Призываю всех не верить слухам и домыслам, которые всегда возникают вокруг важного события. Вся достоверная информация публикуется в наших официальных каналах.

В начале июля Бакальчук заявила, что станет генеральным директором совместной компании. Но по факту эта должность числится за Робертом Мирзояном

Как сообщил источник Forbes, Владислав Бакальчук покинул компанию в начале июля, а еще один сооснователь маркетплейса Сергей Ануфриев — весной. Источник утверждает, что в компании идут увольнения, а на места прежних сотрудников приходят люди из Russ. На днях предпринимательница в своем телеграм-канале поделилась подробностями реорганизации. Юридическую службу возглавит Андрей Донцов, а коммерческий директор Russ Борис Пешняк «объединит опыт двух рекламных команд для создания новых уникальных продуктов для наших партнеров».

— Это очень круто — наблюдать за тем, как в новой структуре команды объединяются в одно целое, — заявила тогда Бакальчук и добавила: — Дальше — интереснее. Следите за новостями! Но только из проверенных источников.

Сегодня продавцам маркетплейса пришло письмо. «В ближайшее время в оферте Wildberries изменится юридическое лицо: вместо ООО "Вайлдберриз" будет указано ООО "РВБ", это отражено в пунктах 8.12 и 18.4», — появилось в их личных кабинетах. Так, ООО «РВБ» станет правопреемником ООО «Вайлдберриз» в отношениях с продавцами и для продолжения работы на маркетплейсе всем продавцам нужно будет принять новую версию оферты.

Про «несколько известных кавказцев»

Братья Левон и Роберт Мирзоян, а также «несколько известных кавказцев», на которых Рамзан Кадыров указал как на авторов «рейдерского захвата» Wildberries, — это вполне понятные люди. Уже 10 лет как Роберт Мирзоян владеет и с перерывами возглавляет ООО «Стинн». Еще в 2019 году эта компания приобрела близкий к контрольному пакет Russ Outdoors. Тогда же он возглавил и ООО «Русс аутдор». После этого лидер российского рынка наружной рекламы начал последовательно скупать столичные и региональные активы на этом рынке, включая, к примеру, петербургского лидера «Метроном».

Пик слияний и поглощений пришелся на начало 2024 года, когда под контроль Russ Outdoor через «Стинн» при финансовом содействии ВТБ перешли два десятка отраслевых игроков. Доли в самом «Стинн» (сейчас он на 50% принадлежит Григорию Садояну) также в прошлом году перешли в залог Госбанку.

В качестве одного из партнеров братьев Мирзоян ранее в СМИ назывался Бекхан Барахоев. Сейчас он депутат Госдумы, а до избрания в 2021 году работал вице-президентом ЗАО «Олимп» (структура группы Russ Outdoor, на 100% принадлежит «Стинну»). В Думе он занимает пост члена комитета по безопасности и противодействию коррупции. Он единственный, кто имеет хоть какое-то, хотя и не очевидное, отношение к Чечне — в неспокойном 1994 году он окончил экономический факультет Чечено-ингушского государственного университета в Грозном. В дальнейшем Бекхан Барахоев был помощником депутата Госдумы Валерия Востротина, который в 1995–1998 годах возглавлял группировку МЧС в ходе контртеррористической операции в Чечне. Потом долгое время был помощником депутата Иосифа Кобзона и уже из его аппарата перешел в топ-менеджмент «Стинна», где уже работал Роберт Мирзоян. Телефон Бекхана Барахоева вечером во вторник молчал. Не ответил он и на вопрос наших коллег из «Фонтанки» в мессенджере, считает ли он он себя тем самым «кавказцем», о котором говорил Рамзан Кадыров.

Ранее MSK1.RU рассказывал о том, что власти решили взять маркетплейсы под жесткий контроль, запретив им брать с клиентов деньги за возврат товаров.

ПО ТЕМЕ
Wildberries Татьяна Бакальчук Маркетплейс Развод Рейдерский захват Скандал Рамзан Кадыров
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
61
Фродо Бэггинс
24 июля 2024, 13:49
сказал что она давно задумала развод и начала рубить семейную лодку мужчина запомни. не пытайся понять что и почему, если она решила развестись, то это она решила не сейчас, а давно - может быть год и два или более назад - это факт не пытайся спасти семью - ты ее не спасешь - она уже все решила. когда ты попытаешься спаси брак, то тебе придется идти на компромисы, тем самым ты сам ставишь себя во все более и более уязвимое положение. еще раз: если баба сказала что хочет развод, она это решила не прямо сейчас а как минимум год и более назад - это то что у нее зреет долго но когда созрело - уже не испраится все. дай ей уйти и минимизируй свои потери
Марпл Это Я
24 июля 2024, 13:54
А дети то в итоге с кем? Так написано, как будто она ушла, а муж с детьми остался.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем
Знакомства

Юрий,36

Dimon,49

Katy,42

Мила,64

Мая,37

Афоня,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление