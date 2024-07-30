«Мы год копили на этот отпуск»: истории пассажиров поезда Казань — Адлер, для которых поездка стала кошмаром

Кто-то потерял из-за схода поезда бронь в отеле. А кто-то до сих пор лежит в больнице Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— Я почувствовала тряску и говорю в шутку: «Маш, походу, мы с рельсов сошли». Через секунду наш вагон перевернулся.



Кто-то копил на этот отпуск целый год, кто-то бронировал отели или гостевые дома, а кто-то просто ехал на работу. Надежды пассажиров поезда Казань — Адлер на тихое путешествие на юг разбились в пух и прах, причем в прямом смысле слова. Проехав примерно 200 километров от Волгограда к югу, поезд врезался в выехавший на железнодорожный переезд КАМАЗ, из-за чего девять вагонов сошли с рельсов. В один момент пассажиров и их вещи разбросало по всему составу. В результате ЧП пострадало более сотни человек, несколько из них в тяжелом состоянии, а одной из женщин зажало ногу поездом. Каким-то чудом никто не погиб. По крайней мере, пока. Наши волгоградские коллеги из V1.RU побывали на месте трагедии и узнали из первых уст о том, как пассажиры пережили опрокидывание вагонов, а также что их ждет дальше.



«Это было какое-то землетрясение»

Станция Жутово, Волгоградская область. Поезд Казань — Адлер стоит здесь всего 2 минуты, и проводники даже не выпускают курильщиков утолить жажду привычки. За окном адская жара, а время обеденное — поэтому многие пассажиры, разместившись под кондиционерами, принялись за вареные яйца, копченую курицу и колбасу. Но в один момент все пассажиры уронили свои стаканы и телефоны, а освободившимися руками начали хвататься за всё подряд.



КАМАЗ врезался в поезд неподалеку от станции Котельниково Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— Я ехала в вагоне № 6. Меня тряхнуло, и я упала, — коротко рассказала о случившемся одна из пострадавших.



В окружении разбросанных личных вещей пассажиров, постельного белья, матрасов и подушек возле перевернутых и раскуроченных вагонов стоит девушка по имени Азалия. Она родом из Башкирии, но учится в Казани на эколога. В Адлер ехала работать со студенческим отрядом — в отель. На ней каким-то чудом не осталось даже синяков.



Азалия вернулась из ПВР к поезду, чтобы забрать свои вещи Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— У меня травм нет. У меня душевная травма — вещи там остались, — рассказала Азалия. — У меня и документы, и телефон там. Родным я из пункта временного размещения смогла позвонить. Нас забрали в детский сад, разместили там, покормили. Волонтеры вызвались помочь мне найти вещи, поэтому я вернулась к поезду. Но в вагоны пока не пускают.



Поезд врезался в КАМАЗ, который выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд.



Передние колеса КАМАЗа зажевало под локомотив Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— Передние колеса КАМАЗа впереди локомотива лежат. Кабина возле переезда валяется, двигатель с другой стороны, кузов практически на рельсах, — говорит один из сотрудников РЖД. — Это уже вторая авария, сколько я здесь работаю. Здесь надо нормальный переезд сделать, тогда аварий не будет. Тут постоянно на красный едут все. Даже когда поезд идет.



«Я держалась за поручень, плакала и не хотела его отпускать»

Часть вагонов осталась на рельсах — их пассажиров спустя непродолжительное время после трагедии отцепили от перевернувшихся вагонов и отправили на ближайшую станцию, чтобы присоединить к другому локомотиву и после расчистки путей отправить в Адлер.



На месте ЧП развернули оперативный штаб Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Куда меньше повезло второй половине поезда, которая перевернулась. А точнее, людям, которые там находились в момент трагедии. По официальным данным, пострадали 140 человек, из них 8 детей. 55 были госпитализированы в Котельниковскую ЦРБ. Трое раненых — водитель КАМАЗа, помощник машиниста и пассажирка поезда — находятся в тяжелом состоянии.



Уцелевших и пострадавших, которым не потребовалась госпитализация, отвезли в пункты временного размещения и Центральную районную больницу в Котельниково. В ее коридорах мы застали двух девушек из Екатеринбурга, которые ждали обследования.



Софья и Мария ехали отдыхать Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— Мы ехали в вагоне № 2. Но у нас не работал кондиционер, бойлер с кипятком и туалет, — рассказала Софья Долгова. — Поэтому мы ходили в другие вагоны. В момент столкновения мы были в вагоне № 7. Хотели посидеть под кондиционером. Мы почувствовали резкое торможение, я сказала Маше в шутку: «Мы, походу, сошли с рельсов». Посмеялись, и буквально через секунду наш вагон перевернулся. Мы сидели на боковых нижних местах. Пока я падала, я схватилась рукой за поручень и ударилась головой о жестяной крючок. Бровь свезло. На этом поручне я висела еще долго. И плакала. Подруга держала меня за ноги. Я плакала и не хотела отпускать поручень.



Пассажиры уцелевших вагонов отправились в Адлер первыми Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Мария и Софья учатся в Екатеринбурге на архитекторов. В Адлер девушки ехали отдыхать.



— Там одной женщине зажало ногу. Кто-то говорил, что ей на месте ее отрезали, кто-то говорил, что ее отвезли в больницу и нога осталась цела, — говорит Мария Токарева. — Мы точно не знаем. Подходить и смотреть на это было страшно. Чуть позже мы сами выбрались из вагона. В одном месте дыра образовалась. Вот через нее мы вылезли.



Кабину КАМАЗа отбросило в поле Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











У девушек, к счастью, нет переломов. Только подозрение на сотрясение, ушибы и ссадины.



— Я ни за что не держалась, я в воздухе сначала летела головой в стекло, которое оказалось подо мной, — вспоминает Мария Токарева. — Но каким-то образом перевернулась и приземлилась на ноги. Ударилась головой все равно, правда. Вдруг кто-то начал кричать, кто-то плакать, у людей началась паника. Кто-то начал резко вытаскивать чемоданы, но на самом деле каждое лишние движение могло еще сильнее усугубить наше положение — вагон висел в воздухе и мог в любой момент перевернуться еще раз.



Они рассказали о странной компенсации, которую им предложили в РЖД.



Девушки ждут обследования в ЦРБ Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— Всем пассажирам пришли СМС о том, что им начислено 24 000 бонусов от РЖД. Это очень странная форма компенсации, — сообщила Мария Токарева. — Что дальше по трансферу будет — непонятно, никто ничего не говорит. Мы вот в больнице сидим уже не знаю сколько. У нас билеты как бы застрахованы, но нам в этой СМС посоветовали обратиться в страховую компанию. Мы же не виноваты в том, что произошло. Никто из пассажиров. А нас, видимо, сейчас заставят еще и доказывать что-то, собирать бумаги, обращаться в страховую. Я вот на поезде больше не хочу ездить, у меня травма психологическая. Я на эти 24 000 бонусов никуда не поеду на поезде, я лучше самолетом полечу.



Позже всем пассажирам также пришло СМС о том, что компания РЖД вернет им деньги за билеты. Несмотря на еще одну попытку помочь людям, многие остались недовольны такими жестами.



Отец Виктор сказал, что помолится за здоровье пострадавших Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Но во всей этой истории нашлось место и для веры, и для простого человеческого сострадания. Как только мы пообщались с девушками, к ним подошел священник. Он спросил у них имена и пообещал помолиться за здоровье пострадавших пассажирок. Человеком в сером облачении оказался отец Виктор из храма Серафима Саровского, что в Котельниково.



— Ну а как еще? У меня вот тут уже много имен, — промолвил отец Виктор, показывая в руках маленький потрепанный карандаш и бумажку с записанными данными десятков пассажиров.



В одном из этих вагонов одной из женщин зажало ногу Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Что будет дальше, Мария и Софья не знают. Они просто ждут обследования, но ясно одно — отпуск уже однозначно испорчен.



Год копили на этот отпуск

Несмотря на отсутствие серьезных травм, те же эмоции испытывают пассажиры, которых отвезли в детский сад «Сказка». Там развернули пункт временного размещения.



— Наш детский сад работает круглогодично, на момент ЧП тут были дети, — рассказала воспитатель Екатерина Абрамовская. — Но родители вошли в положение и забрали детей. У нас находятся 129 человек, их привезли на двух автобусах. Их сразу накормили, напоили, показали, где можно отдохнуть и помыться. Приехали врачи, взрослый и детский. Всех осмотрели, у всех всё хорошо. Откликнулись местные жители, привозили еду, вещи первой необходимости.



Один из пунктов временного размещения развернули в детском саду Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Уже отойдя от первоначального шока, пассажиры рассказали о том, как их отпуск превратился в кошмар. Луиза — пенсионерка из Казани. Вместе с мужем она целый год копила деньги, чтобы отвезти внуков на море. Сход поезда произошел, как только они закончили обедать.



— Внук с внучкой лежали на второй полке, я была внизу. Вдруг вагон стал переворачиваться. Полки летели так, что всё начало сшибаться. Я оказалась на полу, внук оказался возле меня. А вот внучку я не увидела и начала кричать: «Где моя внучка?» Потом мы бросили все вещи, с ними было невозможно вылезти, и нас начали эвакуировать. Потом уже что-то успели забрать из вагона, что-то не успели.



Луиза отделалась ушибами Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Женщина наряду с другими пострадавшими отметила отзывчивость и добродушие людей из Котельниково, которые бросились на помощь к пассажирам перевернувшегося поезда.



В ПВР люди ждали, когда им вернут вещи и отвезут их в Адлер Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— Мы в приятном шоке, как нас быстро обеспечили всем, так гостеприимно всё. Никогда не попадали в такие ЧП, но были приятно удивлены, — говорит другая пассажирка — Лира.



Лира живет и работает в Набережных Челнах художником-реставратором, а ее подруга Аиша — хореографом. Девушки ехали на отдых — они собирались добраться до Сочи, а оттуда в Абхазию. Первые минуты после схода поезда для них длились вечность.



Аиша и Лира направлялись в Абхазию, но в их планы вмешался КАМАЗ Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— Мы ехали в вагоне № 1. Он облокотился о столб и не перевернулся, но наклонился очень сильно, — рассказывает Лира. — Раздался резкий грохот, я почувствовала, что мы тормозим и всё валится на пол. Люди очень сильно испугались. С момента ЧП до выхода из вагона прошло минут 10, но они длились вечность. Детей в первую очередь выводили, потом нас. Мы вещи все оставили и выбежали оттуда. Почти весь наш вагон отделался испугом, но было немного крови на полу.



Пассажиры объединились и создали список утерянных вещей Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Наталья и Люция обе из Татарстана, но познакомились из-за аварии. Первая по образованию психолог и помогала оказывать помощь пострадавшим.



— Я сама психолог, знаю, как оказывать первую помощь. Отвела одну женщину в скорую, потом проводница у нас ногу повредила — ее тоже отвела.



Наталья и Люция подружились в пункте временного размещения Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Наталья ехала на отдых с дочкой, ей 18 лет. В Туапсе у женщины живут родители.



— Мы почувствовали три толчка, потом сильный удар, и вагон стал наклоняться. У меня дочь на второй полке, к счастью, не упала, — говорит Наталья. — Мужчины выбили окно, мы хотели из него выбраться, но там очень высоко было. Потом уже через выход быстрее все начали выходить, потому что боялись, что вагон может наклониться и перевернуться.



Власти Волгоградской области заявили, что все пассажиры изъявили желание продолжить дорогу в Адлер. Часть из них уже отправили туда на поезде, остальные ждут, когда их вещи вытащат из перевернутых вагонов. Для них также готовят резервный состав, который должен отвезти людей до моря. Тяжело пострадавшие пассажиры продолжают находиться под наблюдением медиков. Их запланированный отпуск уже вряд ли состоится, а водителя КАМАЗа и вовсе ждет уголовное дело.