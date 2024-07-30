2-летнюю девочку нашли ночью в лесном болоте. Поиски малышки переполошили несколько регионов России

Ребенка пришлось искать ночью на болоте Источник: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»











Темной холодной ночью в Архангельской области искали на болоте... маленького ребенка. Двухлетняя девочка сначала играла у дома, а потом убрела в глушь в одном лишь тонком летнем сарафанчике. Ее ориентировки разлетелись по Сети с пугающей фразой «вышла и не вернулась». Поиски развернули молниеносно, к ним примкнули и местные жители, и добровольцы из разных регионов России, и специалисты МЧС, в том числе из Москвы. Небо становилось всё темнее, воздух — холоднее, время тревожно тянулось, из поселка спасатели и волонтеры дошли до вязкого болота и там услышали: «Мама»! Подробности — в материале 29.RU.

Нам удалось пообщаться с героями этой операции, волонтерами и добровольцами, которые в ночь отправились на риск Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Родители отвлеклись и потеряли ребенка

Белое озеро — маленький поселок в глубине Архангельской области, который находится в 13 километрах от окружного центра и в 200 километрах от Архангельска. На территории стоит с десяток домов, вокруг — лес, совсем рядом — озеро Белое.

Поселок Белое озеро на карте, относительно Плесецка Источник: google.com/maps











Родители девочки обратились в дежурную часть Плесецкого ОМВД еще днем. Тогда же работу по поиску ребенка начали и местные сотрудники МЧС.



— Родители сообщили, что девочка гуляла во дворе дома в поселке Белое Озеро. На некоторое время родители отвлеклись и потеряли ребенка из виду. Найти самостоятельно малышку взрослые не смогли. Оперативно по тревоге был поднят личный состав ОМВД России «Плесецкий», на месте также работают сотрудники МЧС, специалисты-кинологи, поисково-спасательные отряды, местные жители. Обследуется прилегающая территория, лесной массив, — рассказали в МВД.



«Как ребенка можно одного отпускать на прогулку?»

Общественность узнала о пропавшей девочке из соцсетей уже вечером. Около 20 часов 28 июля о ней написали во «ВКонтакте» — официальную карточку с информацией о ребенке опубликовал поисково-спасательный отряд «Север». В ориентировке сообщалось, что она вышла из дома на прогулку и не вернулась. На ней был только летний сарафанчик и игрушечный рюкзак в виде монстра Хагги Вагги.



Уже тогда жителей области удивило, что ребенок в совсем маленьком возрасте оказался на улице без присмотра. Под постами о пропавшей появились такие комментарии:



— Как ребенка можно одного отпускать на прогулку?



— Ушла на прогулку? Одна? Господи, помоги малышке.



— А где в это время были родители?



— Ох, кошмар. Хоть бы всё обошлось и нашлась живая и здоровая. Я не представляю, как можно в два года уйти гулять одной.



Пока одни винили молодых родителей, другие призывали не делать поспешных выводов. По их мнению, такое может произойти в сельской местности, когда ребенок, например, убегает за котенком, бабочкой или быстро отдаляется от дома в процессе игры. В итоге всех неравнодушных объединил общий порыв — не в поисках виноватых, а в молитвах и надеждах.



Отправили добровольцев из других регионов

Почти сразу искать девочку стали не только местные поисковики — к четырем экипажам ПСО «Север» присоединились сотрудники МЧС. От них на место происшествия вылетел вертолет Ми-8, на борту которого находились 12 спасателей и кинолог. В поисковой операции были также задействованы беспилотники. А пожарные, прибыв на место происшествия, первым делом осушили и обследовали колодцы — в них никого не оказалось.

Ми-8, который отправили на поиски девочки Источник: ГУ МЧС по Архангельской области











Присоединился к поискам и известный отряд «ЛизаАлерт». Заявка по пропаже девочки поступила к ним в тот же день, еще в 18:15. Вечером в отряде сообщали, что у них уже есть добровольцы из разных регионов России, оборудование и поддержка опытных коллег-консультантов. Правда, вначале «ЛизаАлерт» столкнулся с проблемой: для поисков не было транспорта. Однако позже они сообщили, его выделили в правительстве Архангельской области.



По информации отряда «ЛизаАлерт», в 21 час на место поиска выехали добровольцы из Архангельска во главе с координатором. По их прибытии в Белое Озеро у дома девочки уже развернули штаб специалисты службы спасения имени И. А. Поливаного, которые прилетели туда на вертолете. Кроме этого, на месте работали и представители МВД Архангельской области, МЧС, спасатели мирнинской профессиональной аварийно-спасательной службы и нескольких добровольческих отрядов.

Поисковики, участвовавшие в поисках Источник: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»











Параллельно сбору информации было принято решение о привлечении помощи добровольцев «ЛизаАлерт» из соседних регионов, на который откликнулись московские, петербургские, костромские и тверские поисковики.



— Такие поиски, где маленькие дети, у нас всегда срочные. Соответственно, максимально быстрое оперативное реагирование. На место поиска оперативно выехала группа наших поисковиков из Мирного и Плесецкого округа, которые первыми из добровольцев прибыли на место и после обмена информации с полицией сформировали первые задачи, отправив группы. В 22 часа из Москвы на штабном автомобиле выехали опытные добровольцы во главе с координатором со всем необходимым оборудованием. Практически одновременно из Ленинградской области стартовал экипаж, который готов был доставить на место беспилотный летательный аппарат, — рассказала Елена Косова, региональный представитель «ЛизаАлерт» Архангельской области.

Добровольцы обследуют территорию у Белого озера Источник: из архива Александра Дёгтева











Пока в зону поисков прибывали спасатели и добровольцы, представители органов выясняли, как именно пропал ребенок. Поиски взяла под контроль и областная прокуратура. Там выяснили, что перед тем, как пропасть, малышка гуляла рядом с домом.



— Установлено, что малолетний ребенок гулял во дворе дома, где проживает, и в какой-то момент пропал из виду. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, — сообщили в ведомстве.



«Спасатели настроены оптимистично»

Всего в поисково-спасательных работах приняли участие более 100 человек. Ночью к поискам пропавшей девочки присоединился и корреспондент 29.RU Антон Данилов.



— Первая машина, о которой объявили в чате поисковиков, отъехала в 21:00, — рассказал он о сборах. — Удивляет, что многие волонтеры успели собраться всего за полчаса. Видно, что уже привыкли к такому. Я не успел и попал к спасателям, которые выехали в час ночи. С собой взял... да практически ничего. Термос чая. Четыре бутерброда, технику и сменные носки. Суета, и вот я уже в пути, в машине темно. Громко гудит двигатель. Спасатели настроены довольно оптимистично. Говорят, что маленький ребенок не мог далеко уйти.

Сотрудники МЧС отправляются на помощь в Плесецкий округ Источник: Антон Данилов / 29.RU











В 3:30 редакция 29.RU узнала от корреспондента, что девочку нашли живой. К этому времени группа, с которой отправился наш коллега, успела добраться до поселка Самодед. По его словам, новость сильно приободрила попутчиков.

Поселок Самодед, до которого успел добраться наш коллега. Архангельская область довольно большая — общий путь до места происшествия уложился бы в 4 часа Источник: Антон Данилов / 29.RU











Позже поисково-спасательный отряд «Север», а за ним и МЧС публично подтвердили, что девочка найдена живой:



— Ребенка эвакуируют из леса, у нее переохлаждение, надеемся, это не отразится на здоровье малышки. Просьба остановить репосты. Поиск закрыт. Благодарим за помощь в распространении информации, — написали в «Севере».



Кричала из болота

Вначале не было известно никаких подробностей о найденном ребенке. Но затем в региональном МЧС пояснили, что девочку обнаружили на краю болота. По информации поисковиков, малышка наполовину в трясине. Со слов добровольцев, она кричала: «Мама!»

Удивительно, в какую местность — в 1,3 км от дома — смогла добрести малютка. О таком маршруте сообщили в МЧС Источник: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»











Местный житель Александр Дегтев, который впервые участвовал в поисках как доброволец, рассказывает, что выйти на девочку получилось не сразу. Поисковики регулярно работали «на отзыв» — то есть звали ребенка по имени и ждали ответа. Один раз за ее голос приняли крики журавлей, но после этой ошибки снова принялись за поиски.



— Услышали стон, остановились. Хотя нас направляли далее прочесывать местность совершенно в другую сторону, мы остались на одном месте и где-то два часа по окраинам болота, по лесу, наверное, три с половиной километра до сантиметра всё обыскивали. В конце концов уже понимали, что это плачет девочка: слышали крик «Мама!» или что-то такое. Понимали, что она была обессилена.

Поиски усложнились с приходом сумерек, а в ночную темноту стали экстремальными уже и для самих добровольцев Источник: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»











Александр предполагает, что девочка могла забраться в болото по лесной дороге, где ездят болотоходы.



— Она была в топях уже, мы там проваливались по пояс. Все были без снаряжения, без одежды. В обычных спортивках, кроссовках. Так и искали в болоте ее. После того, как она первый раз подала голос, после ее не было слышно два часа. Два часа! Девочка по грудь сидела в воде. Когда ее взяли на руки, она постоянно теряла сознание. Приходилось с ней разговаривать. Она открывала глаза и потом дальше закрывала. По рации передавали, что у нее сильное переохлаждение.

Добровольцы оказали девочке всю необходимую помощь, но спешили передать ее в руки медиков Источник: из архива Александра Дёгтева











Источник: Анастасия Суматохина











«Ребенок согрет и эвакуирован»

После эвакуации девочку передали медицинским работникам. Во время своих скитаний она получила переохлаждение и была госпитализирована.



— Ребенок согрет, эвакуирован из леса и вывезен на автотранспорте службы спасения города Мирного навстречу бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшая госпитализирована в больницу, — сообщили в агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

Хроника событий Источник: Анастасия Суматохина