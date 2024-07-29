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Происшествия Воткнул в голову нож: посетители бара в Новосибирске устроили массовую драку

Воткнул в голову нож: посетители бара в Новосибирске устроили массовую драку

После ранения толпа разбежалась

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66 комментариев
Потасовка произошла на улице Александра Чистякова

Посетители бара в Новосибирске устроили массовую драку ночью 28 июля. О случившемся рассказали в пресс-службе агентства «Гвардия».

По данным «Гвардии», потасовка произошла примерно в 03:45 возле пивного бара на улице Александра Чистякова. В драке участвовали примерно десять человек. В ходе потасовки мужчина, одетый в черно-белую тельняшку, воткнул своему сопернику в затылок нож. После этого драка прекратилась, а все участники разбежались.

— Прибывшие по вызову бойцы ГБР-11 застали только пострадавшего, которому вызвали скорую помощь, помогли погрузить его и доложили о случившемся в полицию, — сообщили в пресс-службе агентства.

На улице Александра Чистякова, судя по данным 2ГИС, есть два круглосуточных заведения, среди них магазин разливных напитков «Ячменный солод». НГС позвонил по номеру, указанному в сервисе, на звонок ответила женщина, но, как только услышала вопрос о массовой драке, тут же бросила трубку.

Недавно трое мужчин напали на прохожего во время ночной потасовки со стрельбой в ЖК «Матрешкин двор».

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Комментарии
66
ПЛУТ
29 июля 2024, 15:06
Ну закройте вы эти помойки ночные.Ну не бухают нормальные люди в 4 утра.Синь только да гопота.
Татьяна 53
29 июля 2024, 15:06
"воткнул своему сопернику в затылок нож." Чтобы уже без вариантов, одни маргиналы остались.
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