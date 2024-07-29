Воткнул в голову нож: посетители бара в Новосибирске устроили массовую драку

Потасовка произошла на улице Александра Чистякова Источник: Андрей Давидюк / 2ГИС











Посетители бара в Новосибирске устроили массовую драку ночью 28 июля. О случившемся рассказали в пресс-службе агентства «Гвардия».



По данным «Гвардии», потасовка произошла примерно в 03:45 возле пивного бара на улице Александра Чистякова. В драке участвовали примерно десять человек. В ходе потасовки мужчина, одетый в черно-белую тельняшку, воткнул своему сопернику в затылок нож. После этого драка прекратилась, а все участники разбежались.

— Прибывшие по вызову бойцы ГБР-11 застали только пострадавшего, которому вызвали скорую помощь, помогли погрузить его и доложили о случившемся в полицию, — сообщили в пресс-службе агентства.

На улице Александра Чистякова, судя по данным 2ГИС, есть два круглосуточных заведения, среди них магазин разливных напитков «Ячменный солод». НГС позвонил по номеру, указанному в сервисе, на звонок ответила женщина, но, как только услышала вопрос о массовой драке, тут же бросила трубку.

Недавно трое мужчин напали на прохожего во время ночной потасовки со стрельбой в ЖК «Матрешкин двор».