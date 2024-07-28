Под Новосибирском нашли мертвым 23-летнего парня — он вышел на станции и пропал

В Тогучинском районе Новосибирской области нашли погибшим 23-летнего Александра Шестакова. Информация об этом появилась на форуме «ЛизаАлерт» вчера, 27 июля.
Как сообщали ранее волонтеры, юноша ушел в лес 18 июля. Родственники забили тревогу, когда он так и не вышел на связь через два дня. Последний раз живым парня видели на железнодорожной станции Криница.
В СУ СК РФ по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать информацию о гибели молодого человека.
В Томской области полицейские ищут пропавшую 50-летнюю Татьяну Одышеву. По предварительным данным, она стала жертвой мошенников.
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