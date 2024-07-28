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Происшествия Под Новосибирском нашли мертвым 23-летнего парня — он вышел на станции и пропал

Под Новосибирском нашли мертвым 23-летнего парня — он вышел на станции и пропал

Он не выходил на связь больше недели

4 098
9 комментариев
Александр пропал 18 июля. К его поискам подключались волонтеры

В Тогучинском районе Новосибирской области нашли погибшим 23-летнего Александра Шестакова. Информация об этом появилась на форуме «ЛизаАлерт» вчера, 27 июля.

Как сообщали ранее волонтеры, юноша ушел в лес 18 июля. Родственники забили тревогу, когда он так и не вышел на связь через два дня. Последний раз живым парня видели на железнодорожной станции Криница.

В СУ СК РФ по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать информацию о гибели молодого человека.

В Томской области полицейские ищут пропавшую 50-летнюю Татьяну Одышеву. По предварительным данным, она стала жертвой мошенников.

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Найден погибшим Найден мертвым Лес Тогучинский район
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Комментарии
9
Татьяна 53
28 июля 2024, 10:53
Много людей гибнет
Гость
28 июля 2024, 10:19
Грибник?
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