Под Новосибирском нашли мертвым 23-летнего парня — он вышел на станции и пропал

Александр пропал 18 июля. К его поискам подключались волонтеры Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Тогучинском районе Новосибирской области нашли погибшим 23-летнего Александра Шестакова. Информация об этом появилась на форуме «ЛизаАлерт» вчера, 27 июля.



Как сообщали ранее волонтеры, юноша ушел в лес 18 июля. Родственники забили тревогу, когда он так и не вышел на связь через два дня. Последний раз живым парня видели на железнодорожной станции Криница.



В СУ СК РФ по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать информацию о гибели молодого человека.

В Томской области полицейские ищут пропавшую 50-летнюю Татьяну Одышеву. По предварительным данным, она стала жертвой мошенников.

