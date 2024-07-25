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Происшествия «Действует по указаниям»: сибирячка стала жертвой мошенников и пропала

«Действует по указаниям»: сибирячка стала жертвой мошенников и пропала

Полиция объявила ее в розыск

2 938
16 комментариев
Считается, что женщина может быть в Новосибирской области

В Томской области полицейские ищут пропавшую 50-летнюю Татьяну Одышеву. По предварительным данным, она стала жертвой мошенников.

Об этом заявили в пресс-службе УМВД России по Томской области. В дежурную часть ведомства поступило сообщение, что 24 июля сибирячка вечером ушла в неизвестном направлении и не вернулась домой.

— По предварительным данным, женщина стала жертвой мошенников и действует по их указаниям, обращается в финансовые организации для получения кредитов (займов), — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что сибирячка покинула пределы Томской области и может быть на территории Новосибирской области и соседних регионов. Рост Татьяны Одышевой составляет 165 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза карего цвета, стрижка короткая.

Сибирячка была одета в бежевую кофту, светло-бежевые брюки в клетку и розовые кроссовки. При себе у нее была бежевая женская сумка.

— В настоящее время сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения женщины, — сообщили в ведомстве.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Томской области уточнили, что женщина ушла в неизвестном направлении несколько дней назад, 23 июля.

В середине июля в Новосибирской области пропал 23-летний мужчина. Он ушел в лес и не вернулся.

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Полиция Пропал человек Новосибирская область ЛизаАлерт Мошенники
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Комментарии
16
styil
25 июля 2024, 14:09
наличие включенного мобильного телефона позволяет найти его (и человека) за минуту - но, это слишком суетно для органов?
Гость
25 июля 2024, 14:01
Как можно быть настолько роботом? Поначалу граждане просто диктовали коды из смс, потом под чутким руководством мошенников начали ездить по банкам, набирая кредиты, а теперь уже в соответствии с инструкциями аж в другие города уезжают, залегают там на дно, живут на "конспиративных квартирах", скрываясь ото всех и ожидая дельнейших указаний. Такое впечатление, что им можно приказать что угодно, невзирая на сроки, сложности и расходы - и они выполнят. Напоминает дешевые шпионские триллеры типа "Солт" про зомбированных "спящих" агентов, которые по кодовому слову пробуждаются и едут ликвидировать кого-нибудь или устраивать какую-нибудь диверсию.
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