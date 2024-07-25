«Действует по указаниям»: сибирячка стала жертвой мошенников и пропала

Считается, что женщина может быть в Новосибирской области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, 70.мвд.рф











В Томской области полицейские ищут пропавшую 50-летнюю Татьяну Одышеву. По предварительным данным, она стала жертвой мошенников.



Об этом заявили в пресс-службе УМВД России по Томской области. В дежурную часть ведомства поступило сообщение, что 24 июля сибирячка вечером ушла в неизвестном направлении и не вернулась домой.



— По предварительным данным, женщина стала жертвой мошенников и действует по их указаниям, обращается в финансовые организации для получения кредитов (займов), — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что сибирячка покинула пределы Томской области и может быть на территории Новосибирской области и соседних регионов. Рост Татьяны Одышевой составляет 165 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза карего цвета, стрижка короткая.

Сибирячка была одета в бежевую кофту, светло-бежевые брюки в клетку и розовые кроссовки. При себе у нее была бежевая женская сумка.

— В настоящее время сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения женщины, — сообщили в ведомстве.



В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Томской области уточнили, что женщина ушла в неизвестном направлении несколько дней назад, 23 июля.

