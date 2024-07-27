Прорыв дамбы, затопленные дороги и режим ЧС: что происходит в Челябинской области из-за циклона и ливней

Спасатели нашли котенка в затопленном поселке



Источник: Наталья Лапцевич











На Урал с Каспия пришел циклон с сильными дождями и ветром. Ливень начался еще в четверг. Пока Челябинск разбирается с локальными ЧП в виде затопленных дорог и упавшими деревьями, под Карабашом (город в Челябинской области) прорвало 500-метровую дамбу. Вода хлынула в соседний поселок Киолим. Дома оказались полностью в воде, ночью люди спасались на крыше, а днем вместе со спасателями разбирают завалы. Наши коллеги из 74.RU рассказывают, что происходит в регионе во время стихии.



В Челябинске с четверга выпало 82 миллиметра осадков. Но это не рекордное количество среди городов области. Больше всего досталось Миассу: там больше суток шли сильнейшие ливни. За это время выпал 131 миллиметр осадков, это полторы месячные нормы.



Такая обстановка сегодня в Ленинском районе Челябинска Источник: Администрация Челябинска











Из-за разлива реки Биргильды затопило асфальтированную дорогу, соединяющую деревню Бутаки и поселок Полетаево в Сосновском районе, а также участки в СНТ «Железнодорожник». Об этом сообщили в управлении МЧС по Челябинской области.

Проезд по этой дороге закрыт Источник: Госавтоинспекция Челябинской области











Дорогу на поселок Михири под Южноуральском затопило, в итоге обрушился мост через реку Сухарыш. Сотрудники ДПС закрыли проезд в оба направления.



— Ограждение давно нужно было отремонтировать. С дождями все размыло. Жители отрезаны от цивилизации, этот мост — единственная дорога к поселку Красногорский. Также соседний поселок Сухарыш плавает, — рассказал автор видео.

Источник: читатель 74.RU, Госавтоинспекция Челябинской области

Вечером в пятницу около поселка Киолим прорвало дамбу на реке Большой Киалим. Это водохранилище — питьевой источник Карабаша. Десятки домов оказались под крышу в воде, к утру стихия отступила.

Смыв плотины длиной 100 метров произошёл из-за обильных дождей Источник: 74.RU

В поселке работают спасатели, они помогают разбирать завалы. После отступления воды на улицах оказалось много мусора, вещи кучами лежат вдоль дорог. Как выглядит поселок после затопления, смотрите в фоторепортаже наших коллег.



Житель Киолима Альберт показал обстановку внутри своего дома. Во время потопа он поймал своих кошку и собаку и пережидал на улице, когда схлынет вода. Источник: 74.RU

В городах и районах Челябинской области, оказавшихся в эпицентре затопления, начали вводить режим ЧС и повышенной готовности.



Единовременные выплаты пострадавшим от наводнения под Карабашом будут сделаны сегодня и в первую половину понедельника. Об этом на встрече с жителями сёл в пункте временного размещения сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Для пострадавших от затопления организовали пункты временного размещения.



По прогнозу синоптиков, Новосибирскую область накроет холодный фронт от циклона, который обрушился на Челябинскую область. Поэтому 28 и 29 июля в регионе понизится температура, придут дожди и грозы.