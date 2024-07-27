НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+27°

пасмурно, без осадков

ощущается как +30

2 м/c,

зап.

 742мм 69%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,56
EUR 93,26

СРОЧНО

В Новосибирске выступил экс-участник «Руки вверх!»

Выросли цены на такси
Работа в Новосибирске
На поделили перекресток
Новосибирск ведет соцсети
Что посмотреть в Хакасии
Июльфест в Новосибирске
Долги в наследство
Разоблачили мифы об имплантах
Заготавливаем травы на зиму
НГС в Telegram
Происшествия Прорыв дамбы, затопленные дороги и режим ЧС: что происходит в Челябинской области из-за циклона и ливней

Прорыв дамбы, затопленные дороги и режим ЧС: что происходит в Челябинской области из-за циклона и ливней

Последствия стихии попали на видео

578
10 комментариев
Спасатели нашли котенка в затопленном поселке

На Урал с Каспия пришел циклон с сильными дождями и ветром. Ливень начался еще в четверг. Пока Челябинск разбирается с локальными ЧП в виде затопленных дорог и упавшими деревьями, под Карабашом (город в Челябинской области) прорвало 500-метровую дамбу. Вода хлынула в соседний поселок Киолим. Дома оказались полностью в воде, ночью люди спасались на крыше, а днем вместе со спасателями разбирают завалы. Наши коллеги из 74.RU рассказывают, что происходит в регионе во время стихии.

В Челябинске с четверга выпало 82 миллиметра осадков. Но это не рекордное количество среди городов области. Больше всего досталось Миассу: там больше суток шли сильнейшие ливни. За это время выпал 131 миллиметр осадков, это полторы месячные нормы.

Такая обстановка сегодня в Ленинском районе Челябинска

Из-за разлива реки Биргильды затопило асфальтированную дорогу, соединяющую деревню Бутаки и поселок Полетаево в Сосновском районе, а также участки в СНТ «Железнодорожник». Об этом сообщили в управлении МЧС по Челябинской области.

Проезд по этой дороге закрыт

Дорогу на поселок Михири под Южноуральском затопило, в итоге обрушился мост через реку Сухарыш. Сотрудники ДПС закрыли проезд в оба направления.

— Ограждение давно нужно было отремонтировать. С дождями все размыло. Жители отрезаны от цивилизации, этот мост — единственная дорога к поселку Красногорский. Также соседний поселок Сухарыш плавает, — рассказал автор видео.

Вечером в пятницу около поселка Киолим прорвало дамбу на реке Большой Киалим. Это водохранилище — питьевой источник Карабаша. Десятки домов оказались под крышу в воде, к утру стихия отступила.

Смыв плотины длиной 100 метров произошёл из-за обильных дождей

В поселке работают спасатели, они помогают разбирать завалы. После отступления воды на улицах оказалось много мусора, вещи кучами лежат вдоль дорог. Как выглядит поселок после затопления, смотрите в фоторепортаже наших коллег.

Житель Киолима Альберт показал обстановку внутри своего дома. Во время потопа он поймал своих кошку и собаку и пережидал на улице, когда схлынет вода.

В городах и районах Челябинской области, оказавшихся в эпицентре затопления, начали вводить режим ЧС и повышенной готовности.

Единовременные выплаты пострадавшим от наводнения под Карабашом будут сделаны сегодня и в первую половину понедельника. Об этом на встрече с жителями сёл в пункте временного размещения сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Для пострадавших от затопления организовали пункты временного размещения.

По прогнозу синоптиков, Новосибирскую область накроет холодный фронт от циклона, который обрушился на Челябинскую область. Поэтому 28 и 29 июля в регионе понизится температура, придут дожди и грозы.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Затопление Ливни Осадки Челябинск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
27 июля 2024, 22:27
Хватит постить фотги с рыжими коцками. У мя Буся заболел, тришшэт, и глаза слезяцца😒😖
Фродо Бэггинс
27 июля 2024, 22:35
проклятые бобры опять плотину прорыли
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Мнение
«Хорошо, хоть небо не в клеточку»: журналистка НГС — о бесконечных заборах, которые мешают ходить и уродуют город
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Рекомендуем
Знакомства

Артур,38

Илья,41

Варвара,23

Vert,39

Lana,50

Сергей,48

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 500 ₽

Добавить объявление