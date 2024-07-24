«На красный через двойную сплошную»: экипаж ГАИ попал в аварию в Бердске

Машина ГАИ получила повреждения Источник: предоставлено очевидцем











В Бердске произошло ДТП с участием автомобиля ГАИ, об этом НГС сообщили очевидцы. По их словам, авария произошла около 07:00 утра на перекрёстке улиц Ленина и Лелюха.



Очевидец рассказал, что автомобиль ехал с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

— Летели по Ленина через двойную и на красный, и вот прилетели, — пишет очевидец.

Есть ли в ДТП другие участники и пострадал ли кто-то в результате аварии, не сообщается. По словам местного жителя, экипаж мог столкнуться с другой машиной.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что уточняют информацию.

Ранее НГС писал, что 22-летний водитель «Шевроле» въехал в эвакуатор и перевернулся в кювет — погибли четверо.