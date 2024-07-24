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Происшествия «На красный через двойную сплошную»: экипаж ГАИ попал в аварию в Бердске

«На красный через двойную сплошную»: экипаж ГАИ попал в аварию в Бердске

У автомобиля был включен проблесковый маячок

2 632
18 комментариев
Машина ГАИ получила повреждения

В Бердске произошло ДТП с участием автомобиля ГАИ, об этом НГС сообщили очевидцы. По их словам, авария произошла около 07:00 утра на перекрёстке улиц Ленина и Лелюха.

Очевидец рассказал, что автомобиль ехал с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

— Летели по Ленина через двойную и на красный, и вот прилетели, — пишет очевидец.

Есть ли в ДТП другие участники и пострадал ли кто-то в результате аварии, не сообщается. По словам местного жителя, экипаж мог столкнуться с другой машиной.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что уточняют информацию.

Ранее НГС писал, что 22-летний водитель «Шевроле» въехал в эвакуатор и перевернулся в кювет — погибли четверо.

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Обновлено: в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области прокомментировали ДТП: «В 7 часов 10 минут в городе Бердске на улице Ленина произошло столкновение двух автомобилей: патрульного Хендай Солярис и Лэнд Ровера. В столкновении никто не пострадал, ДТП будет оформлено с материальным ущербом. По факту ДТП будет проведена проверка»

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Новосибирск Бердск ДТП ГАИ
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Комментарии
18
274502334
24 июля 2024, 10:18
ГАИ вернули!? 🤔
Татьяна 53
24 июля 2024, 11:03
Летели встречать премьера
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