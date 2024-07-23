«Погибли четыре человека»: 22-летний водитель «Шевроле» въехал в попутный эвакуатор и перевернулся в кювет

На месте ДТП работали сотрудники полиции Источник: ГУ МВД по Новосибирской области











В ДТП в Новосибирском районе погибли четыре человека и пострадала 9-летняя девочка. Авария произошла вчера, 22 июля, около 22:30.

— По предварительным данным, 22-летний водитель «Шевроле-Кобальт» ехал из Новосибирска в Ордынское, когда на 33-м километре автодороги К-17Р столкнулся с впереди двигавшимся в попутном направлении автоэвакуатором «Хёндэ». После этого «Шевроле» съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся, — говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

В ДТП погиб водитель «Шевроле» и трое его пассажиров — 33-летняя и 42-летняя женщины и неустановленный мужчина 30 лет. Выжила 9-летняя девочка, которую экстренно доставили в больницу.

22 июля водитель Hyundai Solaris врезался в светофор в Новосибирске и не мог сам выбраться из разбитой машины.