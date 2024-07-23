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Четыре человека погибли в ДТП с эвакуатором

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Происшествия «Погибли четыре человека»: 22-летний водитель «Шевроле» въехал в попутный эвакуатор и перевернулся в кювет

«Погибли четыре человека»: 22-летний водитель «Шевроле» въехал в попутный эвакуатор и перевернулся в кювет

Пострадала также 9-летняя девочка

1 430
4 комментария
На месте ДТП работали сотрудники полиции

В ДТП в Новосибирском районе погибли четыре человека и пострадала 9-летняя девочка. Авария произошла вчера, 22 июля, около 22:30.

— По предварительным данным, 22-летний водитель «Шевроле-Кобальт» ехал из Новосибирска в Ордынское, когда на 33-м километре автодороги К-17Р столкнулся с впереди двигавшимся в попутном направлении автоэвакуатором «Хёндэ». После этого «Шевроле» съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся, — говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

В ДТП погиб водитель «Шевроле» и трое его пассажиров — 33-летняя и 42-летняя женщины и неустановленный мужчина 30 лет. Выжила 9-летняя девочка, которую экстренно доставили в больницу.

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22 июля водитель Hyundai Solaris врезался в светофор в Новосибирске и не мог сам выбраться из разбитой машины.

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Комментарии
5
Татьяна 53
23 июля 2024, 07:46
Соболезнование родным, сейчас ездить по темноте очень опасно, грузовики кругом.
жму 200
23 июля 2024, 07:21
зато успели
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