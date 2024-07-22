Не мог выбраться из машины: в центре Новосибирска водитель Hyundai влетел в светофор

Водителю пытались помочь очевидцы Источник: читатель НГС











22 июля около 14:00 водитель Hyundai Solaris врезался в светофор на пересечении улицы Советской и Вокзальной магистрали в Новосибирске. Об этом сообщила читательница НГС Татьяна, приложив фото с места ДТП.



— Я работала в офисе, услышала сильный скрежет и грохот. Смотрю в окно и вижу: машина врезалась в столб между двумя полосами движения. Сразу же остановились другие автомобили: водители выбежали посмотреть, что произошло. Приехали ГАИ, скорая и пожарная машина, — рассказала Татьяна.



По словам читательницы, водитель не сразу смог прийти в себя после столкновения.



— Минут семь он не мог выбраться из машины. В итоге его медики увезли, — добавила Татьяна.



НГС запросил информацию о ДТП в МЧС и полиции. При получении ответов материал будет дополнен.



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