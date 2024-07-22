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Происшествия Не мог выбраться из машины: в центре Новосибирска водитель Hyundai влетел в светофор

Не мог выбраться из машины: в центре Новосибирска водитель Hyundai влетел в светофор

На место ДТП приехали полицейские и пожарная машина

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7 комментариев
Водителю пытались помочь очевидцы

22 июля около 14:00 водитель Hyundai Solaris врезался в светофор на пересечении улицы Советской и Вокзальной магистрали в Новосибирске. Об этом сообщила читательница НГС Татьяна, приложив фото с места ДТП.

— Я работала в офисе, услышала сильный скрежет и грохот. Смотрю в окно и вижу: машина врезалась в столб между двумя полосами движения. Сразу же остановились другие автомобили: водители выбежали посмотреть, что произошло. Приехали ГАИ, скорая и пожарная машина, — рассказала Татьяна.

По словам читательницы, водитель не сразу смог прийти в себя после столкновения.

— Минут семь он не мог выбраться из машины. В итоге его медики увезли, — добавила Татьяна.

НГС запросил информацию о ДТП в МЧС и полиции. При получении ответов материал будет дополнен.

Несколькими днями ранее машина с детьми перевернулась на крышу после ДТП на Станиславского.

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Комментарии
7
Фродо Бэггинс
22 июля 2024, 14:17
22 июля около 15:00 назад в будущее какое то
Гость
22 июля 2024, 14:19
А для чего столб стоит посередине дороги?
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