Заблудился на рыбалке: в чатах Новосибирска гуляет сообщение о найденном на трассе 7-летнем мальчике

Информация начала распространять 18 июля Источник: Чат Whatsapp «Грибники 3», Александр Ощепков/NGS.RU











В чатах грибников и охотников Новосибирской области распространяется информация о найденном на трассе 7-летнем мальчике. Якобы ребенок был на рыбалке и потерялся.



Распространяемая информация — голосовое сообщение от женщины. Она говорит, что нашла ребенка между селами Кожевниково и Новочаново в Барабинском районе Новосибирской области.



— Шел ребенок, 7 лет, зовут Илья. По дороге. Не знает ни фамилию, не знает, где живет. Говорит — я живу за 500 километров. Где был — говорит на рыбалке. А где мама с папой — в командировку уехали. А как оказался на дороге — я заблудился, — говорит женщина в распространяемом сообщении.



Автор сообщения также рассказала, что поехала вместе с мальчиком в полицию. Позже появились сведения, что якобы родителей мальчика нашли, его забрали домой.



Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать, действительно ли в Новосибирской области найден ребенок на трассе и проверить, не является ли информация фейковой. В ведомстве пообещали предоставить комментарий позже.



Ранее в Искитиме пропали двое мальчиков 9 и 14 лет. Они уехали из дома в неизвестном направлении.

