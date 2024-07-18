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Происшествия Заблудился на рыбалке: в чатах Новосибирска гуляет сообщение о найденном на трассе 7-летнем мальчике

Заблудился на рыбалке: в чатах Новосибирска гуляет сообщение о найденном на трассе 7-летнем мальчике

Якобы ребенок найден в Барабинском районе

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1 комментарий
Информация начала распространять 18 июля

В чатах грибников и охотников Новосибирской области распространяется информация о найденном на трассе 7-летнем мальчике. Якобы ребенок был на рыбалке и потерялся.

Распространяемая информация — голосовое сообщение от женщины. Она говорит, что нашла ребенка между селами Кожевниково и Новочаново в Барабинском районе Новосибирской области.

— Шел ребенок, 7 лет, зовут Илья. По дороге. Не знает ни фамилию, не знает, где живет. Говорит — я живу за 500 километров. Где был — говорит на рыбалке. А где мама с папой — в командировку уехали. А как оказался на дороге — я заблудился, — говорит женщина в распространяемом сообщении.

Автор сообщения также рассказала, что поехала вместе с мальчиком в полицию. Позже появились сведения, что якобы родителей мальчика нашли, его забрали домой.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать, действительно ли в Новосибирской области найден ребенок на трассе и проверить, не является ли информация фейковой. В ведомстве пообещали предоставить комментарий позже.

Ранее в Искитиме пропали двое мальчиков 9 и 14 лет. Они уехали из дома в неизвестном направлении.

Обновлено: в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили: Ребенок обнаружен, был передан сотрудникам полиции, которые в свою очередь передали его родителям. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

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Комментарии
2
Гость
18 июля 2024, 17:28
Огненная новость!
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