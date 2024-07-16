Автобус сбил 7-летнего мальчика на велосипеде — ребенок скончался в больнице

В Новосибирской области автобус сбил 7-летнего велосипедиста. От полученных травм ребенок умер в больнице. ДТП произошло в Черепановском районе вчера, 15 июля около 19:15.
— 51-летний водитель автобуса ПАЗ-32054 двигался по маршруту 104 «Черепаново — Дорогина-Заимка». Совершил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автобуса, — объяснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Мальчика доставили в больницу, но травмы были слишком серьезными. Сейчас полицейские проводят проверку.
На прошлой неделе в Республике Алтай житель Новосибирска сбил 8-летнего ребенка. Мальчик с сотрясением головного мозга попал в больницу.