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Происшествия Автобус сбил 7-летнего мальчика на велосипеде — ребенок скончался в больнице

Автобус сбил 7-летнего мальчика на велосипеде — ребенок скончался в больнице

ДТП произошло в Черепановском районе

1 271
4 комментария
Сейчас полицейские проводят проверку

В Новосибирской области автобус сбил 7-летнего велосипедиста. От полученных травм ребенок умер в больнице. ДТП произошло в Черепановском районе вчера, 15 июля около 19:15.

— 51-летний водитель автобуса ПАЗ-32054 двигался по маршруту 104 «Черепаново — Дорогина-Заимка». Совершил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автобуса, — объяснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Мальчика доставили в больницу, но травмы были слишком серьезными. Сейчас полицейские проводят проверку.

Если вам известны обстоятельства инцидента, или вы знакомы с семьей погибшего, свяжитесь с редакцией НГС
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На прошлой неделе в Республике Алтай житель Новосибирска сбил 8-летнего ребенка. Мальчик с сотрясением головного мозга попал в больницу.

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Комментарии
4
styil
16 июля 2024, 13:00
такая вот улично-дорожная сеть у нас: деревни находятся на трассе - от забора метр и нескончаемый поток машин... а, если дорога грунтовая - деревенские её считают пешеходной...
Гость
16 июля 2024, 12:54
А хороших новостей у НГС-иноагентов не бывает по определению 😡 Только посмотрите, вся новостная линейка - это сплошь смакование специально подбираемого негатива, криминала, бульварщины и разной дешёвки 👎🤮 Ну и само-собой - полный игнор событий Спецоперации и постоянная плохо скрываемая ненависть к её участникам, Президенту и всем гос. институтам России 😠 Возникает вопрос, а нужно ли такое "СМИ" россиянам?
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