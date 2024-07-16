В Кузбассе нашли мертвой пропавшую женщину — в соцсетях заявляли, что ее изнасиловали и пытали

Следователи возбудили уголовное дело о причинении вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть Источник: Максим Серков / NGS42.RU











В Кузбассе задержали 46-летнего подозреваемого в жестоком убийстве жительницы Прокопьевска. В социальных сетях распространилась информация о том, что жертву похитили и изнасиловали, после чего попытались сжечь. Однако, как сообщает во вторник, 16 июля, пресс-служба Следственного комитета Кузбасса, по предварительным данным, признаков сексуального насилия и термического воздействия на теле пострадавшей нет.

Как уточнили в пресс-службе кузбасского МВД, женщину искали полиция и волонтеры почти 10 дней. Об исчезновении своей 35-летней дочери 5 июля заявил ее отец. 14 июля тело пропавшей с признаками насильственной смерти в одном из домов по улице Варшавянка обнаружил случайный горожанин.

Вскоре правоохранители задержали ранее судимого подозреваемого, который сразу же во всем признался. Во время допроса он рассказал, что познакомился с убитой 2 июля. Они отправились в заброшенный дом для того, чтобы выпить. Вскоре пара поссорилась и мужчина начал избивать новую знакомую. От побоев женщина скончалась, после чего агрессор сбежал с места преступления.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

— Следователем проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрошены свидетели. Выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — говорится в сообщении ведомства.

Решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения, после чего следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

