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Происшествия эксклюзив Число погибших при июньском пожаре в Оби выросло до четырех человек

Число погибших при июньском пожаре в Оби выросло до четырех человек

Из больницы выписали только двоих

735
3 комментария
Склад быстро охватил огонь. Выбраться из пламени тогда не смог один из сотрудников

В больнице скончались еще двое сибиряков, которые пострадали при пожаре в Оби. Инцидент произошел 20 июня, когда при возгорании на складе погиб 34-летний сотрудник компании по переработке вторсырья, еще пять человек попали в больницу. В конце июня в реанимации скончался первый пациент.

— В итоге трое пострадавших скончались, еще двое были выписаны, — ответили корреспонденту НГС в Новосибирской областной больнице.

Число погибших из-за пожара теперь составило четыре человека.

После возгорания прокуратура и Следственный комитет Новосибирской области начали проверки.

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Пожар Новосибирская областная больница Обь Погибшие
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Комментарии
3
Гость
15 июля 2024, 17:14
Во время СВО потери неизбежны...
Гость
15 июля 2024, 17:17
Заманала уже отстойная реклама Новосибирского зоопарка, приватизированного его бездарным про-украинским руководством 😠 Новосибирцы, голосуйте рублем и помогите скорейшему закрытию этого сомнительного заведения ❗
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