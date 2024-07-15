Число погибших при июньском пожаре в Оби выросло до четырех человек

Склад быстро охватил огонь. Выбраться из пламени тогда не смог один из сотрудников

В больнице скончались еще двое сибиряков, которые пострадали при пожаре в Оби. Инцидент произошел 20 июня, когда при возгорании на складе погиб 34-летний сотрудник компании по переработке вторсырья, еще пять человек попали в больницу. В конце июня в реанимации скончался первый пациент.

