Число погибших при июньском пожаре в Оби выросло до четырех человек

В больнице скончались еще двое сибиряков, которые пострадали при пожаре в Оби. Инцидент произошел 20 июня, когда при возгорании на складе погиб 34-летний сотрудник компании по переработке вторсырья, еще пять человек попали в больницу. В конце июня в реанимации скончался первый пациент.
— В итоге трое пострадавших скончались, еще двое были выписаны, — ответили корреспонденту НГС в Новосибирской областной больнице.
Число погибших из-за пожара теперь составило четыре человека.
После возгорания прокуратура и Следственный комитет Новосибирской области начали проверки.
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