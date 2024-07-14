Груда металла, огонь, двое пострадавших: что известно о жутком ДТП у «Гагаринской» — видео

Авария произошла поздно вечером Источник: NGS.RU

12 июля в Новосибирске на Красном проспекте автомобиль BMW на высокой скорости врезался в семь припаркованных машин. В результате аварии пострадали два человека. НГС собрал все, что известно об инциденте, в коротком видео, которое можно посмотреть выше.

ДТП произошло около 22:00 в районе станции метро «Гагаринская». BMW врезался в припаркованные машины и перевернулся. Автомобиль загорелся, огонь потушили сотрудники МЧС.

— Страшно было, ноги дрожали. Благодаря тому, что относительно далеко был — эффект слабее. Не представляю, что почувствовали ребята, которые были близко с аварией, — рассказал НГС очевидец аварии Андрей.



Как рассказали очевидцы, автомобиль BMW X5 M Competition 850, который и врезался в припаркованные машины, ехал со скоростью около 200 километров в час. По предварительной информации, машину продали неделю назад.