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Происшествия ДТП у метро «Гагаринская» Груда металла, огонь, двое пострадавших: что известно о жутком ДТП у «Гагаринской» — видео

Груда металла, огонь, двое пострадавших: что известно о жутком ДТП у «Гагаринской» — видео

Собрали все, что известно о происшествии

3 141
31 комментарий
Авария произошла поздно вечером

12 июля в Новосибирске на Красном проспекте автомобиль BMW на высокой скорости врезался в семь припаркованных машин. В результате аварии пострадали два человека. НГС собрал все, что известно об инциденте, в коротком видео, которое можно посмотреть выше.

ДТП произошло около 22:00 в районе станции метро «Гагаринская». BMW врезался в припаркованные машины и перевернулся. Автомобиль загорелся, огонь потушили сотрудники МЧС.

— Страшно было, ноги дрожали. Благодаря тому, что относительно далеко был — эффект слабее. Не представляю, что почувствовали ребята, которые были близко с аварией, — рассказал НГС очевидец аварии Андрей.

Как рассказали очевидцы, автомобиль BMW X5 M Competition 850, который и врезался в припаркованные машины, ехал со скоростью около 200 километров в час. По предварительной информации, машину продали неделю назад.

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Комментарии
31
258265241
14 июля 2024, 14:06
Жалко, что он не сгорел. Хотя бы был урок для таких же
Гость
14 июля 2024, 14:27
Где информация о гонщике?
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