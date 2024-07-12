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Происшествия Крушение самолета в Подмосковье «Это уже в третий раз». Эксперты — о причинах авиакатастрофы в Подмосковье, где погибли люди

«Это уже в третий раз». Эксперты — о причинах авиакатастрофы в Подмосковье, где погибли люди

«Сухой Суперджет» потерпел крушение через несколько минут после взлета

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13 комментариев
В подмосковной Коломне разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100NEW-95 после взлета с Жуковского

В подмосковной Коломне разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100NEW-95 после взлета с аэродрома Жуковский. Как сообщает ТАСС, на борту были три члена экипажа, пассажиров на нем не было. По данным главы Коломны, два пилота и штурман погибли.

Российский пилот и командир Airbus A320 Андрей Литвинов в разговоре с MSK1.RU рассказал, что, скорее всего, это был испытательный полет. При этом, по словам эксперта, пока рано говорить о том, что могло стать причиной трагедии.

— С Superjet не раз случались ЧП. В первый раз это произошло во время испытательного полета в Индонезии, когда самолет врезался в гору. А второй раз — в Шереметьево, когда сгорели пассажиры рейса в Мурманск. Это третий раз уже, получается. Но это разные случаи, и нам нужно понять, почему сейчас случилась катастрофа, — отметил в разговоре с MSK1.RU эксперт.

«Сухой Суперджет» разбился в лесу под Коломной

По словам источника MSK1.RU в авиации, у упавшего самолета все запчасти были импортного производства.

— Это судно не импортозамещенное, оно полностью на зарубежных деталях. У него французские двигатели — сейчас у всех «Суперджетов» импортные запчасти. На борту случилось что-то из ряда вон выходящее, потому что этот самолет имеет очень серьезную систему защиты, — рассказал наш собеседник.

Причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье мог стать отказ двигателя, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Генерал авиации Владимир Попов в разговоре с MSK1.RU сказал, что у многих современных самолетов, не только «Сухих Суперджетов» есть проблемы с электрической системой управления. Он также поделился мнением, почему могла случиться авиакатастрофа.

— Можно рассматривать версию об отказе авиационной техники, связанном с тем, что дальше прекратилась подача системы электроснабжения. Например, могли быстро сесть аккумуляторы, и экипаж не успел выполнить те или иные действия, чтобы снизиться и совершить аварийную посадку. Обесточенным самолетом пилот в принципе управлять не может, воздействовать на него, — рассказал MSK1.RU Владимир Попов.

Другой версией эксперт назвал ошибку пилотов, которые могли «поторопиться и где-то что-то упустить». «Газпром авиа», за которой был закреплен разбившийся лайнер, был не единственной авиакомпанией, использовавшей «Сухие Суперджеты». Поэтому эксперт считает, что все перевозчики должны на время приостановить эксплуатацию этих лайнеров.

— Хотя бы на эти сутки, когда мы найдем средства объективного контроля и начнем расшифровывать материалы, понимаете. Тогда станет известно, что произошло и нужно ли обратить внимание на все остальные самолеты, — заявил летчик.

Ранее MSK1.RU собрал все подробности о самолете, который потерпел крушение в Подмосковье.

ПО ТЕМЕ
Sukhoi Superjet 100 Разбился самолет Коломна Погибли люди Подмосковье Авиакатастрофа Сухой Суперджет
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Комментарии
13
ЖЕЛАЮ, ШТО БЫ ВСЕ
12 июля 2024, 22:55
ИЛ-62,ТУ-154,АН-22,АН-12,на этих самолётах в "плохом СССР" летали и не боялись...сейчас от одного слова "Super" лететь уже нет желания ...
Гость
12 июля 2024, 22:36
конструктор сухой, самолет сырой, летчик мокрый (с).
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