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Происшествия «Порше» влетел в «Рено» в центре Новосибирска: видео с перевернутой машиной

«Порше» влетел в «Рено» в центре Новосибирска: видео с перевернутой машиной

На месте аварии работают сотрудники ГАИ

1 813
23 комментария
ДТП произошло недалеко от ТРЦ «Галерея Новосибирск»

«Порше Макан» влетел в «Рено» в центре Новосибирска, второй автомобилей завалился на бок. Информация об этом появилась в телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Авария произошла сегодня, 12 июля, на перекрестке улиц Гоголя и Семьи Шамшиных недалеко от торгового центра «Галерея Новосибирск». По данным телеграм-канала, девушка за рулем «Порше Макан» столкнулась с «Рено», после чего он завалился на бок. Сейчас на участке, где произошло ДТП собрался небольшой затор.

На кадрах с места аварии видно, что «Рено» лежит на боку, вокруг валяются осколки от стекла.

Если вы стали очевидцем аварии или знаете ее участников, свяжитесь с редакцией НГС. Можно анонимно.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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Недавно автомобиль Haval столкнулся с автобусом НефАЗ. В аварии погибла 27-летняя пассажирка машины.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

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Авария ДТП Улица Гоголя Улица Семьи Шамшиных Порше Рено
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Комментарии
23
Фродо Бэггинс
12 июля 2024, 12:44
там баба за рулем ну че, дали бабам права?? тачки ми надарили, каблуки?
Гость
12 июля 2024, 12:45
в результате аварии девушка забеременла
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