«Порше» влетел в «Рено» в центре Новосибирска: видео с перевернутой машиной

ДТП произошло недалеко от ТРЦ «Галерея Новосибирск» Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»











«Порше Макан» влетел в «Рено» в центре Новосибирска, второй автомобилей завалился на бок. Информация об этом появилась в телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Авария произошла сегодня, 12 июля, на перекрестке улиц Гоголя и Семьи Шамшиных недалеко от торгового центра «Галерея Новосибирск». По данным телеграм-канала, девушка за рулем «Порше Макан» столкнулась с «Рено», после чего он завалился на бок. Сейчас на участке, где произошло ДТП собрался небольшой затор.

На кадрах с места аварии видно, что «Рено» лежит на боку, вокруг валяются осколки от стекла.

Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Недавно автомобиль Haval столкнулся с автобусом НефАЗ. В аварии погибла 27-летняя пассажирка машины.

