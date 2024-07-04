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Происшествия Машину разворотило: на Богаткова Haval столкнулся с автобусом — погибла 27-летняя пассажирка авто

Машину разворотило: на Богаткова Haval столкнулся с автобусом — погибла 27-летняя пассажирка авто

Авария произошла рано утром

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1 комментарий
Устанавливаются обстоятельства ДТП

Рано утром 4 июля в Новосибирске автомобиль Haval столкнулся с автобусом НефАЗ. В результате аварии погибла 27-летняя пассажирка машины. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

По информации ГАИ, ДТП произошло рядом с домом на улице Бориса Богаткова, 63. 26-летний водитель Haval ехал со стороны Кирова в сторону Тургенева. Автобус в момент аварии стоял в попутном направлении.

Судя по фотографиям с места, спереди машина сильно повредилась. На место выезжали сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Если вы стали очевидцем случившегося, расскажите редакции НГС.
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Машина скорой помощи попала в ДТП в Новосибирске.

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Новосибирск Авария ДТП Происшествие ГАИ
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Комментарии
2
Гость
4 июля 2024, 09:03
Ездить трезвым и пристёгнутым нынче не модно.
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
4 июля 2024, 09:05
Это очень плохо для репутации улицы.
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