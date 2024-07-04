Машину разворотило: на Богаткова Haval столкнулся с автобусом — погибла 27-летняя пассажирка авто

Рано утром 4 июля в Новосибирске автомобиль Haval столкнулся с автобусом НефАЗ. В результате аварии погибла 27-летняя пассажирка машины. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.
По информации ГАИ, ДТП произошло рядом с домом на улице Бориса Богаткова, 63. 26-летний водитель Haval ехал со стороны Кирова в сторону Тургенева. Автобус в момент аварии стоял в попутном направлении.
Судя по фотографиям с места, спереди машина сильно повредилась. На место выезжали сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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