Сажали пассажиров за штурвал: как бывший опер и блогерша сколотили бизнес на полетах в Татарстане, который привел к гибели трех человек

Следком возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы Источник: МЧС по РТ, @renata_teamo / Instagram*











Утром 10 июля в Татарстане разбился легкомоторный самолет Cessna-172. На борту были четыре человека: пилот и семейная пара с ребенком. Выжил только один человек.

Редакция 116.RU рассказывает всё, что известно о трагедии. Разбираемся, кому принадлежит самолет и кем были погибшие.

Что произошло?

Около 09:35 республиканское МЧС получает сообщение: легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в поле вблизи поселка Камское Устье и загорелся. На место приехали спасатели, пожар потушили.

Источник: Приволжская транспортная прокуратура

Следователи тут же возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

Источник: следком РФ

Следом в татарстанском МЧС сообщили: при крушении самолета пострадал один человек, трое погибли. В их числе ребенок.

В Росавиации рассказали, что самолет выполнял экскурсионный полет. Расследованием авиакатастрофы будет заниматься Межгосударственный авиационный комитет. На месте крушения — выжженное поле, обугленные тела и обломки борта.

— Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем, — отметили в Росавиации.



Источник: SHOT / T.me











Источник: SHOT / T.me











Источник: SHOT / T.me











Ситуацию практически сразу комментировал глава Камско-Устьинского района, где и произошло крушение, Наиль Вазыхов. В беседе с корреспондентом 116.RU он сообщил, что едет на место, и подтвердил информацию о погибших и пострадавшем.

— Могу сказать точно только, что три человека погибли, четвертого, обожженного, на скорой помощи доставили в больницу, — сказал глава района.



И это был единственный комментарий от представителей власти. За весь день ни слова о катастрофе не появилось в официальных источниках, включая правительственный сайт и телеграм-канал главы Татарстана Рустама Минниханова.

Кто был на борту?

На борту были четыре человека.

По информации источника 116.RU в экстренных службах, управлял самолетом 41-летний Евгений Гущин. Пилот погиб.

Источник: Евгений Гущин / Vk.com











Евгений катал над Камским Устьем семью из трех человек: Дмитрия и Викторию Чеглаковых с их 11-летней дочкой. Дмитрий из Воронежской области, семья часто путешествовала в Ашхабад, а в последнее время жила в Москве. При этом в Казани у главы семьи есть бизнес.

Источник: Виктория Чеглакова











Чеглаковы были в отпуске и ехали в Самару, но решили по дороге остановиться недалеко от Камского Устья. Здесь им предложили полетать на Cessna-172. Как выжил Дмитрий — неизвестно. Версии разнятся: кто-то говорит, что он выпрыгнул из падающего самолета, другие пишут, что его вытащили уже из упавшего судна.

Источник: Дмитрий Чеглаков











У единственного выжившего — множественные переломы. Его в тяжелом состоянии доставили сначала в Камско-Устьинскую ЦРБ, где медики стабилизировали его состояние, а позже его доставили в Казань.



— Пациент доставлен санитарной авиацией в травмцентр РКБ. Состояние оценивается как тяжелое. В данный момент проводятся оперативные вмешательства. Оказывается вся необходимая медицинская помощь, — рассказали нам в Минздраве.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Чеглаков — гендиректор ООО «Туркменский дом торговли». Владельцы компании — зарубежное госпредприятие «Туркмендашарысовда» (при Министерстве торговли и внешнеэкономических связей) и некий Саламмухамед Нурмухамедов.

Торговый дом занимается налаживаем связей между туркменскими и российскими фирмами, поставляя текстильную и швейную продукцию. Последние данные о финансах доступны за 2022 год. Судя по ним, ОООшка ушла в убыток на 55 тысяч рублей. Сколько была выручка — не указывается.

Чей самолет?

По информации 116.RU, рухнувший борт принадлежал фирме «Летай с нами». Компания существует больше 9 лет. В распоряжении их авиапарка было пять американских самолетов, летали на них пять пилотов.

Как говорилось на официальном сайте «Летай с нами», лайнеры якобы ежегодно проходят техосблуживание, а пилотов проверяют в казанском аэропорту. Один из трех аэродромов «Летай с нами» находится в Камском Устье.



После катастрофы сайт «Летай с нами» недоступен. На нем рассказывали о необычной услуге, которую оказывает перевозчик. За доплату, например, в самолете можно пересесть за штурвал и поуправлять бортом.

— Один из пассажиров находится на переднем сиденье на месте второго пилота. Во время полета он может взять в руки спаренный штурвал и почувствовать себя настоящим пилотом. Обучаться этому не нужно. Ощущения, которые запоминаются на всю жизнь! — так об услуге было написано на сайте.

Источник: Letai-s-nami.ru











В разговоре с журналистом 116.RU сразу после крушения Степан не смог прокомментировать катастрофу. Пару часов спустя он заявил, что техника была в порядке. Но пилот, вероятно, решил добавить «слишком острые ощущения», поэтому борт и разбился.

По информации« 112», «Летай с нами» давали поуправлять самолетом всего за дополнительную тысячу рублей. В соцсетях компании есть видео той самой услуги. На них пассажиры сидят возле пилота и держат штурвал.

Источник: Letai-s-nami.ru

Источник: Letai-s-nami.ru

При этом цена самого полета зависит от маршрута и длительности. Например, 20 минут покружить над Камским Устьем стоит 9 тысяч рублей, но если покружить над Болгаром, то сумма возрастет до 13. Самый дорогой маршрут — полет над Болгаром, Свияжском и Казанью длительностью 90 минут. Цена — 29 тысяч рублей.

Источник: Letai-s-nami.ru











Источник: Letai-s-nami.ru











«Летай с нами» принадлежит казанцу Степану Смирнову. Он индивидуальный предприниматель с 2014, зарегистрирован в Бугульме. Раньше он был работником уголовного розыска с зарплатой 12 тысяч рублей в месяц. По данным сервиса «Контур.Фокус», сейчас у него есть лицензия, но явно не та, с которой можно заниматься самолетной деятельностью, — на скупку ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.

Судя по соцсетям, бизнес Смирнова — семейный. Он вел его вместе с женой Ренатой. Об этом она сама рассказывала на своей странице в запрещенной соцсети.

У пары двое детей, они ждут третьего — Рената беременна. На красивый аккаунт блогера подписано больше 20 тысяч человек. Рената рассказывает о семье, об успешном успехе, как это принято. Пара, например, много путешествует — они объездили больше 50 стран.

— У нас с мужем есть свой самолет Cessna, на котором мы катаем людей над Казанью, — также рассказывала в соцсетях Рената.

Источник: renata_teamo / Instagram*











Также Рената рассказывает: у нее с мужем было несколько попыток запустить бизнес. Сначала супруги торговали камчатской икрой на развес. Они закупали ее оптом и предлагали друзьям. Затем продавали золотые наклейки на телефоны, позже открыли салон ювелирки в Казани. Закрыли его через два года и начали продавать газгольдеры. А позже открыли «Летай с нами».

— Создали с нуля бизнес «Летай с нами», и вот тут пошло развитие. Спрос оказался очень высок, наша ниша интересная. Сейчас «Летай с нами» — крупная компания с миллионными оборотами. Мы со Степаном управляем всеми процессам, — говорила Рената.

Источник: renata_teamo / Instagram*

Рената Смирнова — тоже ИП, но зарегистрирована она, в отличие от мужа, в Казани. По данным «Контур.Фокуса», ее деятельность — дополнительное образование детей и взрослых. Раньше была совладелицей ООО «Ломбард-Система» (25%). Еще такая же доля в компании была у блогерши из Казани Камилы Хафизовой, половина — у Дины Садретдиновой. В декабре прошлого года фирма закрылась.

О лицензии на полеты у Смирновой тоже ничего не сказано. Однако на подарочных сертификатах, которые выдает компания «Летай с нами», указана Федерация любителей авиации России. Журналист 116.RU связался с Федерацией и выяснил, что те прекратили сотрудничать с компанией Смирновых еще пять лет назад. Почему на сертификатах всё еще есть их название — непонятно.

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

