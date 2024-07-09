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Происшествия От удара отбросило в сторону: на видео попал момент, как Niva сбила женщину с ребенком на Алтае

От удара отбросило в сторону: на видео попал момент, как Niva сбила женщину с ребенком на Алтае

Авария произошла на пешеходном переходе

3 029
37 комментариев
Мама и сын переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

Мужчина на Niva Travel сбил женщину с ребенком в Новоалтайске утром 9 июля. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, по данному факту проводится проверка.

Как уточнили в краевом МВД, 68-летний мужчина наехал на женщину с 3-летним ребенком, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

Момент аварии попал на видео. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал «Инцидент Барнаул», видно, как Niva Travel сбила двоих пешеходов. От удара женщину с ребенком отбросило в сторону.

Ранее в Новосибирске погиб водитель мотоцикла, который врезался в автомобиль Honda Fit.

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Комментарии
39
ПРО
9 июля 2024, 16:48
пдд п. 4.5. На пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен
Гость
9 июля 2024, 16:23
Лишить прав! Пожизненно!!!
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