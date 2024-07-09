От удара отбросило в сторону: на видео попал момент, как Niva сбила женщину с ребенком на Алтае

Мама и сын переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу Источник: «Инцидент Барнаул» / T.me











Мужчина на Niva Travel сбил женщину с ребенком в Новоалтайске утром 9 июля. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, по данному факту проводится проверка.

Как уточнили в краевом МВД, 68-летний мужчина наехал на женщину с 3-летним ребенком, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

Момент аварии попал на видео. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал «Инцидент Барнаул», видно, как Niva Travel сбила двоих пешеходов. От удара женщину с ребенком отбросило в сторону.

Источник: «Инцидент Барнаул» / Городские порталы