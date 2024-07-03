«Лезет в памперс к моей годовалой дочери»: сибирячка заявила в СК на таксиста, который якобы пристает к детям

Женщина попросила пристегнуть младшую дочь в автокресле Источник: Полина Авдошина / Сеть городских порталов











В Красноярском крае жители Зеленогорска заявили о водители такси, который якобы пристает к несовершеннолетним детям. Анонимно историю опубликовали в паблике «Подслушано Зеленогорск».

Со слов женщины, она вызвала такси через приложение «АвтоЛига». К ним приехали Алексей, на черном «Ниссане». Сначала водитель отвез подругу женщины с детьми, а после вернулся за зеленогоркой. Она ехала домой вместе с детьми: полуторагодовалой и восьмилетней дочками. Женщина посадила младшую в автокресло и попросила водителя пристегнуть ребенка, так как в руках были сумки. Пока мать прощалась со своими друзьями, водитель якобы полез к годовалой дочери в памперс, попутно оттягивая лосины.



— Я отошла на два метра, чтобы попрощаться с товарищами. Я отсутствовала 7–10 секунд, на расстоянии двух-трех метров от заднего сидения. Подойдя к двери машины, я увидела как это животное лезет в памперс к моей годовалой дочери. Оттягивая его и лосины, чтобы залезть ниже, — эмоционально пишет в посте женщина.

Зеленогорка тут же кинулась на мужчину, оттащила его, начала бить и кричать. На громкие звуки сбежались знакомые женщины. Поняв, что происходит, молодые люди пытались остановить водителя, но тот, со слов анонима, «умчался не закрыв дверь».

В комментариях к посту пользователи поддерживают женщину и жалуются на Алексея. По их словам, водитель такси настойчиво предлагает сам пристегнуть малышей, а если это происходит — совершает непристойные действия.

— Обычно водители просто просят пристегивать, а этот прям настойчиво хотел сделать это сам, пока я не сказала более понятно, что сделаю это сама, — пишет в комментариях Анастасия Жуковская.

— Точно с таким же столкнулась, трогал мою дочь. Работает в «Автолиге», — пишет Кристина Занина.

Социальные сети Алексея недоступны. Связаться оперативно с ним нам не удалось. Мы обратились в службу поддержки компании «Автолига». Оперативного комментария во время написании новости получить не удалось.



В следственном комитете NGS24.RU сообщили, что заявление от женщины действительно приняли. Личность таксиста установлена — он оказался жителем Зеленогорска. Сейчас мужчину допрашивают. В ведомстве просят всех тех, кто пострадал от таксиста обратиться по номеру: +7 391 693–74–43.