14-летний подросток утонул в Новосибирске: тело нашли в 70 метрах от берега

Тело подростка унесло на десятки метров от берега Источник: t.me/spasatelimass











В Новосибирске утонул 14-летний подросток, который купался в запрещённом месте. Как сказано в сообщении Telegram-канала «Спасатели МАСС», инцидент произошёл на Новосибирском водохранилище в районе правого берега днём 27 июня.

— Водолазная группа спасателей МАСС прибыла на место, при помощи эхалота обнаружила тело подростка, на расстоянии 60–70 метров от берега. Тело было поднято со дна НВХ и передано сотрудникам полиции, — прокомментировали в МАСС.

Спасатели уточнили, что подросток игнорировал запрещающие знаки. Кроме школьника, в неорганизованном месте купались и другие люди.

Ранее в Искитиме Новосибирской области нашли тело 13-летней девочки, которая утонула 25 июня. Поисковая операция была завершена в четверг, 27 июня. Как рассказала корреспонденту НГС местная жительница Александра, водолазы, которые участвовали в поисках ребенка, достали тело из реки Бердь в районе местного завода ЖБИ №13, это произошло примерно в 12:30.



До этого в Маслянинском районе у Суенгинского водопада утонул 13-летний подросток. Молодого человека зажало в полости между плитами.