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Происшествия 14-летний подросток утонул в Новосибирске: тело нашли в 70 метрах от берега

14-летний подросток утонул в Новосибирске: тело нашли в 70 метрах от берега

Труп школьника обнаружили водолазы

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4 комментария
Тело подростка унесло на десятки метров от берега

В Новосибирске утонул 14-летний подросток, который купался в запрещённом месте. Как сказано в сообщении Telegram-канала «Спасатели МАСС», инцидент произошёл на Новосибирском водохранилище в районе правого берега днём 27 июня.

— Водолазная группа спасателей МАСС прибыла на место, при помощи эхалота обнаружила тело подростка, на расстоянии 60–70 метров от берега. Тело было поднято со дна НВХ и передано сотрудникам полиции, — прокомментировали в МАСС.

Спасатели уточнили, что подросток игнорировал запрещающие знаки. Кроме школьника, в неорганизованном месте купались и другие люди.

Если вы знаете погибшего или были очевидцем инцидента, свяжитесь с редакцией НГС
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Ранее в Искитиме Новосибирской области нашли тело 13-летней девочки, которая утонула 25 июня. Поисковая операция была завершена в четверг, 27 июня. Как рассказала корреспонденту НГС местная жительница Александра, водолазы, которые участвовали в поисках ребенка, достали тело из реки Бердь в районе местного завода ЖБИ №13, это произошло примерно в 12:30.

До этого в Маслянинском районе у Суенгинского водопада утонул 13-летний подросток. Молодого человека зажало в полости между плитами.

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Комментарии
4
NaTaSHka
28 июня 2024, 09:37
Один и тот же возраст. Купаться идут толпой. Часто вижу пузыристое горячительное в руках типа Эссы. Я про Лесное. Маты, выпендрёж...Родители думают, что дитачки книжки читают в тенечке. Увы...
Татьяна 53
28 июня 2024, 09:56
Это всё жара, скорей бы она закончилась. Много людей гибнет
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