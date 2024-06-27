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Происшествия Автобус Новосибирск — Кемерово столкнулся с грузовиком. Есть пострадавшие

Автобус Новосибирск — Кемерово столкнулся с грузовиком. Есть пострадавшие

На месте ДТП работает несколько бригад скорой помощи

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6 комментариев
На месте аварии работают автоинспекторы

Сегодня, 27 июня, в Топинском районе Кузбасса произошла авария. Предварительно, виновником ДТП стал водитель пассажирского автобуса, ехавшего из Новосибирска в Кемерово, сообщает пресс-служба областного ГАИ.

По данным ведомства, водитель автобуса Golden Dragon — 54-летний мужчина нарушил ПДД.

— Он не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем, который остановился по требованию регулировщика на участке с ремонтными работами. В автобусе, двигающемся по маршруту Новосибирск — Кемерово, находились 29 пассажиров, — говорится в сообщении.

Столкновение произошло около 9 утра на 235-м км трассы «Сибирь». Количество пострадавших уточняется.

Очевидцы сообщают, что в сторону аварии проехали четыре машины скорой помощи, место ДТП покинул реанимобиль.

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Авария ДТП Пострадавшие Столкновение Трасса Новосибирск
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Комментарии
6
styil
27 июня 2024, 12:52
и - традиционно: всю дорогу перекрыли...
Гость
27 июня 2024, 12:38
в Топинском районе Неместный или краснодипломник ФЖ?
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