Автобус Новосибирск — Кемерово столкнулся с грузовиком. Есть пострадавшие

Сегодня, 27 июня, в Топинском районе Кузбасса произошла авария. Предварительно, виновником ДТП стал водитель пассажирского автобуса, ехавшего из Новосибирска в Кемерово, сообщает пресс-служба областного ГАИ.
По данным ведомства, водитель автобуса Golden Dragon — 54-летний мужчина нарушил ПДД.
— Он не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем, который остановился по требованию регулировщика на участке с ремонтными работами. В автобусе, двигающемся по маршруту Новосибирск — Кемерово, находились 29 пассажиров, — говорится в сообщении.
Столкновение произошло около 9 утра на 235-м км трассы «Сибирь». Количество пострадавших уточняется.
Очевидцы сообщают, что в сторону аварии проехали четыре машины скорой помощи, место ДТП покинул реанимобиль.