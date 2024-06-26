«Пошла пиво пила. Хотела мужу показать всё это»: сибирячка убила трёхлетнюю дочь, чтобы отомстить за измены супруга

Красноярское управление Следственного комитета опубликовало видео допроса подозреваемой в убийстве трехлетней дочки топором, которое произошло 25 июня в красноярском Курагине.
Жительница поселка в состоянии алкогольного опьянения заподозрила мужа в измене и решила ему отомстить. По данным СКР, она нанесла удары топором по шее и голове трехлетней дочки, от чего та скончалась на месте.
Также она ударила ножом восьмилетнюю дочь, ее госпитализировали. Муж в это время был на работе. Из трех дочек в семье не пострадала шестилетняя девочка.
Публикуем текст допроса:
— Ударила ее. Потом к [имя первой девочки]... А, к [имя первой девочки] не подходила. Потом [имя второй девочки].
— Чем ударили ее?
— Топором, который лежит в дровянике.
— А сколько ударов нанесли [имя второй девочки], помните? По каким частям тела?
— Нет, нет, не помню, только по голове.
— После того, как нанесли удары, что сделали?
— Пошла пиво пила, у меня было еще. И воду пила. Хотела ему [супругу] показать всё это.
Отец убитой девочки при этом отрицает, что изменял жене: у мужчины проверили личные переписки с женщинами, но все они носят служебный характер.
В мае НГС рассказывал историю Розы Махабат: она ушла от жестокого мужа, а он убил ее на глазах у детей.
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