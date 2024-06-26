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Происшествия «Пошла пиво пила. Хотела мужу показать всё это»: сибирячка убила трёхлетнюю дочь, чтобы отомстить за измены супруга

«Пошла пиво пила. Хотела мужу показать всё это»: сибирячка убила трёхлетнюю дочь, чтобы отомстить за измены супруга

СК показал видео ее допроса

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8 комментариев
Ножом женщина ранила восьмилетнюю дочку

Красноярское управление Следственного комитета опубликовало видео допроса подозреваемой в убийстве трехлетней дочки топором, которое произошло 25 июня в красноярском Курагине.

Жительница поселка в состоянии алкогольного опьянения заподозрила мужа в измене и решила ему отомстить. По данным СКР, она нанесла удары топором по шее и голове трехлетней дочки, от чего та скончалась на месте.

Также она ударила ножом восьмилетнюю дочь, ее госпитализировали. Муж в это время был на работе. Из трех дочек в семье не пострадала шестилетняя девочка.

Публикуем текст допроса:

— Ударила ее. Потом к [имя первой девочки]... А, к [имя первой девочки] не подходила. Потом [имя второй девочки].

Чем ударили ее?

— Топором, который лежит в дровянике.

А сколько ударов нанесли [имя второй девочки], помните? По каким частям тела?

— Нет, нет, не помню, только по голове.

После того, как нанесли удары, что сделали?

— Пошла пиво пила, у меня было еще. И воду пила. Хотела ему [супругу] показать всё это.

Отец убитой девочки при этом отрицает, что изменял жене: у мужчины проверили личные переписки с женщинами, но все они носят служебный характер.

В мае НГС рассказывал историю Розы Махабат: она ушла от жестокого мужа, а он убил ее на глазах у детей.

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Красноярский край СКР Убийство Убийство ребенка Ревность Зарубил топором
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Комментарии
10
Толян54
26 июня 2024, 16:51
Полнейшая шляпа,дети то причём? Что должно быть в голове 🤕 чтобы пойти на такое?
Гость
26 июня 2024, 16:39
Нет, нет и нет! Хочется кричать от ужаса и бессилия от того, что произошло! Какая безграничная жесть!
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