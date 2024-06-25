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Происшествия Теракт в Дагестане «Горела церковь, горело все вокруг». Очевидцы теракта в Дагестане — о том, как они пережили трагедию

«Горела церковь, горело все вокруг». Очевидцы теракта в Дагестане — о том, как они пережили трагедию

Публикуем свидетельства местных жителей

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Очевидцы теракта в Дагестане рассказали, что происходило в первые минуты

В воскресенье, 23 июня, в Дагестане произошел теракт — боевики устроили стрельбу в Махачкале и Дербенте. Нападавшие атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС. Жертвами боевиков стали пожилой священник, охранник храма, а также более 15 сотрудников правоохранительных органов, включая главу полиции города Дагестанские Огни.

Корреспонденты MSK1.RU отправились в Дагестан. Они поговорили с очевидцами трагедии и узнали, что происходило в первые минуты теракта.

«Многие просто пошли на таран»

Одним из эпицентров бойни стал Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале. По словам очевидцев, боевики двигались по улице Мирзабекова. Сначала террористы напали на полицейских, которые дежурили у собора. А затем атаковали прихожан.

В момент теракта Махач Белакеримов находился в своей квартире через дорогу от собора. Первое, что он увидел, выглянув в окно — полицейских, которые бежали в сторону собора. Он сразу понял, что происходит что-то не то. Махач тут же позвонил жене, чтобы она вместе с детьми поехала подальше от их района — в тот момент они были на прогулке в парке.

— В самом страшном сне такое не снилось. Ощущение, что домой пришла война. Самое обидное, что ребята [сотрудники полиции] к боевикам побежали просто с пистолетами, а некоторые — вообще без оружия, — сказал MSK1.RU Белакеримов. — Многие просто пошли на таран. Сколько я здесь живу и работаю, знаю почти всех из них в лицо. На глазах слезы наворачиваются.

Пять с половиной часов мы через дорогу наблюдали за всем происходящим. Горела церковь, горело всё вокруг.

Получила пулевое ранение, когда закрывала дверь

Еще одними невольными свидетелями теракта стали сотрудники отделения «Почты России» по улице Мирзабекова. Работник почты рассказал MSK1.RU, его коллега пошла закрыть двери, и этот момент получила пулевое ранение в ногу.

По словам работников почты, после случившегося полиция запретила им подходить к окнам. Вскоре за женщиной приехала скорая помощь, а остальные сотрудники заперлись в отделении до полуночи, пока всё не успокоилось.

Напомним, 23 июня примерно в 18:30 террористы открыли огонь по полицейским, которые несли службу рядом со Свято-Успенским кафедральным собором. В результате атаки четверо правоохранителей погибли, несколько — получили ранения. Также был убит сторож храма Михаил, который защищал прихожан от боевиков. Стрельба продолжалась почти пять часов. Примерно к 22:00 сотрудники оперативных служб начали освобождать заложников.

MSK1.RU отправился в Дагестан и показал, что происходит в Свято-Успенском кафедральном соборе спустя сутки после теракта. Другие публикации по теме ЧП в Дагестане вы можете прочитать здесь.

ПО ТЕМЕ
Теракт Махачкала Свято-Успенский кафедральный собор Рассказ очевидца Атака
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