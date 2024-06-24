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Как новосибирцы переживают аномальную жару. Онлайн

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Происшествия В Тогучинском районе ищут утонувшего: за неделю на воде погибли 8 новосибирцев

В Тогучинском районе ищут утонувшего: за неделю на воде погибли 8 новосибирцев

Чаще всего купающиеся тонут в местах, где запрещено плавать

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Риск на воде сохраняется, синоптики ожидают аномальную жару в ближайшие дни

В Новосибирской области за последнюю неделю утонули восемь человек, трое из них дети. Об этом рассказал первый заместитель начальника МЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев на оперативном совещании при губернаторе 24 июня.

— Вторую неделю подряд в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отмечаю увеличение количества погибших на водных объектах. За неделю на территории города Новосибирска, Болотнинского, Краснозерского, Куйбышевского, Маслянинского и Тогучинского районов восемь человек утонули, из них трое детей. В том числе, продолжаются поиски в Тогучинском районе, — рассказал заместитель министра.

В шести случаях, отметил заместитель главы, гибель произошла в местах неорганизованного купания, при этом везде установлены соответствующие знаки. По словам Евгения Лебедева, риск на водных объектах сохраняется, до 28 июня ожидается аномально жаркая погода до +30 градусов и выше. Он порекомендовал главам администраций районов перекрыть места массового неорганизованного отдыха у воды.

На прошлой недели в регионе утонули девять человек, пятеро из которых дети.

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