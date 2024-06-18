«В качестве аргумента»: новосибирец с оружием вмешался в чужую ссору на дороге

По информации из соцсетей, инцидент произошел возле паспортного стола Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











18 июня в Октябрьском районе Новосибирска мужчина с оружием вмешался в ссору на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

По информации канала, инцидент произошел возле здания, где находится паспортный стол. В ролике с места видно, что там стояли сразу несколько автомобилей. Рядом с одним из них был мужчина, который ссорился с тем, кто находился в салоне. Затем из другой машины вышел человек с предметом, похожим на пистолет, и подошел к участникам конфликта.

Видео случившегося Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

— На дорогах Новосибирска стало столько беспредела, что для определения права проезда водители в качестве аргумента используют оружие. Конфликты автомобилистов возле паспортного стола Октябрьского района происходят постоянно из-за припаркованных авто и сложности проезда, — утверждается в посте.



Корреспондент НГС пытался дозвониться до отдела по вопросам миграции, расположенного в Октябрьском районе, но на момент подготовки публикации там не взяли трубку. В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области пообещали уточнить информацию.

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