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Происшествия Ураган повалил деревья на седан во дворе на улице Сакко и Ванцетти — видео

Ураган повалил деревья на седан во дворе на улице Сакко и Ванцетти — видео

Уже составлен акт о происшествии

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Пострадали багажник и бампер автомобиля

В Новосибирске утренний ураган вырвал с корнями несколько деревьев и повалил их. Инцидент произошел сегодня, 18 июня, во дворе на улице Сакко и Ванцетти, 44.

Повреждения в итоге получил седан, который был припаркован недалеко от деревьев. Последствия инцидента попали на видео.

О происшествии коммунальщики знают.

— Составлен акт. Сейчас заявки находятся в работе, — ответили корреспонденту НГС в единой диспетчерской службе.

Мы вели онлайн-трансляцию, что происходило на дорогах Новосибирска во время утреннего урагана.

Град сегодня тоже был замечен в городе.

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