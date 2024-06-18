Ураган повалил деревья на седан во дворе на улице Сакко и Ванцетти — видео

В Новосибирске утренний ураган вырвал с корнями несколько деревьев и повалил их. Инцидент произошел сегодня, 18 июня, во дворе на улице Сакко и Ванцетти, 44.
Повреждения в итоге получил седан, который был припаркован недалеко от деревьев. Последствия инцидента попали на видео.
О происшествии коммунальщики знают.
— Составлен акт. Сейчас заявки находятся в работе, — ответили корреспонденту НГС в единой диспетчерской службе.
Мы вели онлайн-трансляцию, что происходило на дорогах Новосибирска во время утреннего урагана.
Град сегодня тоже был замечен в городе.
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