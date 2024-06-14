Роспотребнадзор выехал в детский лагерь после публикации НГС о сыром мясе в тарелках

Инцидент случился в лагере «Чкаловец» Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU, читатель Максимом











Новосибирский Роспотребнадзор заинтересовался детским лагерем после публикации НГС о том, что отдыхающих подростков накормили странной курицей — она выглядела сырой из-за розового цвета. Как сообщили в пресс-службе управления, специалисты ведомства провели выезд в учреждение в рамках проверки.



— Проведен отбор готовых блюд и мяса птицы на показатели безопасности. В настоящее время проводятся лабораторные исследования отобранных проб, а также необходимые мероприятия в отношении поставщика и производителя сырья, — сказано в сообщении.



Уточняется, что обращения отдыхающих в лагере детей в медпункт с признаками инфекционных заболеваний, а также отравлений не зарегистрировано. После проверки ведомством будут приняты меры в соответствии с полномочиями.



— Ситуация находится на особом контроле, — заявили в управлении.



О происшествии в лагере «Чкаловец» рассказал НГС один из родителей, который отправил в учреждение своего ребенка. Его дочь пожаловалась, что отдыхающих покормили сырой курицей и прислала фотографии — мясо было розового цвета.



Сотрудница лагеря заявила НГС, что документы на партию курицы были в полном объеме, а перед подачей детям каждое блюдо в учреждении проверяет специальная комиссия. После пробы вкусовые качества мяса были хорошими, оно было готово. Вместе с тем руководство позвонило в Роспотребнадзор — курицу сняли на анализы.

